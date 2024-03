Mercato LOSC : La guerre éclate autour de Leny Yoro

Leny Yoro fait beaucoup parler de lui depuis quelques mois. A l’approche de la prochaine fenêtre des transferts, le nom du jeune défenseur central de 18 ans fait encore plus les grandes unes. C’est une véritable guerre d’intérêt qui se mène désormais autour du crack du LOSC.

Leny Yoro, la grande attraction du mercato

Il n’a que 18 ans et réalise une grande saison avec le LOSC, au point de faire des échos un peu partout en Europe. Leny Yoro a les grandes écuries européennes à ses pieds et peut avoir l’embarras de choix. PSG, Real Madrid, Manchester City puis maintenant le FC Barcelone, tous les géants du continent sont prêts à tous pour s’offrir les services du défenseur central.

Jusqu’à présent, le Real Madrid était l’équipe favorite pour payer les 40 millions d’euros que réclamerait Lille, mais, comme le rapporte e-noticies, Joan Laporta ne le laissera pas échapper. Le dirigeant catalan, bien qu’ayant fermé la porte à un départ de Ronald Araujo, voudrait profiter d’une vente possible de l’Uruguayen pour attirer le joyau français.

Au Santiago Bernabéu, ils ont besoin de renforcer la zone défensive et Yoro s’adapte parfaitement à ce qu’ils recherchent. Au Barça, ils recherchent exactement la même chose, sachant que la vente de l’Uruguayen au Bayern Munich pourrait être une réalité le plus tôt possible. Pour le PSG, Lille ne voudrait pas vendre Leny Yoro à un concurrent alors que Manchester City serait disposé à mettre 60 millions d’euros sur la table.

Photo : Leny Yoro

Leny Yoro et Pau Cubarsí, le duo d’avenir dont rêve le Barça

L’une des principales raisons qui a poussé le président de l’équipe catalane à envisager une possible vente de Araujo est l’ émergence de Pau Cubarsí, défenseur central de La Masía, qui s’est montré plus que préparé. Contre Naples et l’Atlético de Madrid, il a réalisé deux performances impeccables, étant appelé par Luis de la Fuente en équipe nationale d’Espagne.

Pour Araujo, ils espèrent obtenir environ 80 millions. Ces revenus seront très utiles au Barça, qui cherche une révolution dans l’effectif. Avec ce qu’ils recevront en échange, ils chercheront à recruter Leny Yoro, en essayant de faire échouer les plans du Real Madrid. Florentino Pérez, quoi qu’il arrive, a déjà préparé une liste d’alternatives.