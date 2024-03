OM – PSG : Un premier mauvais présage pour les Phocéens

L’arbitre pour le Classique entre l’OM et le PSG, prévu dimanche au stade Vélodrome, est enfin connu. Ce choix ne devrait pas forcément plaire aux Phocéens.

OM – PSG : L’arbitre de la rencontre est connu

Le Classique entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain promet d’être un moment intense au stade Vélodrome ce dimanche soir. Même si le PSG compte une avance considérable en tête de la Ligue 1, cette rencontre revêt un caractère prestigieux pour les deux équipes. Pour Paris, c’est l’occasion de confirmer sa suprématie tandis que pour l’OM, ​​c’est un enjeu important pour se relancer dans la course à l’Europe.

Ce match comptant pour la 27e journée de Ligue 1 sera également un véritable test pour l’entraîneur de l’OM, ​​Jean-Louis Gasset, qui aura à démontrer sa capacité à rivaliser avec les équipes de haut niveau du championnat. La pression est donc palpable des deux côtés, avec une attention particulière portée sur l’arbitrage, un élément souvent déterminant dans de telles confrontations. D’ailleurs, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a désigné l’arbitre de ce choc, et c’est Benoit Bastien qui aura la responsabilité de diriger la rencontre.

Benoit Bastien, un arbitre qui ne réussit pas vraiment aux Phocéens

Cependant, ce choix ne semble pas être une bonne nouvelle pour l’OM, ​​si l’on se réfère aux statistiques de la saison. En effet, chaque fois que Benoit Bastien a arbitré les matchs du PSG cette saison, l’équipe de Luis Enrique a remporté la victoire, que ce soit contre Rennes (1-3) ou Monaco (5-2). À l’inverse, chaque fois que l’arbitre de 40 ans a officié lors des rencontres de l’OM, ​​le club phocéen a connu la défaite face à Monaco (2-3), Lens (0-1) et l’OL (0- 1).

Ces chiffres mettent en lumière l’importance de l’arbitrage dans le déroulement des matchs et soulignent les défis auxquels l’OM devra faire face pour renverser cette tendance. Malgré ces données, le football reste un sport imprévisible où tout peut arriver, et c’est sur le terrain que les coéquipiers de Samuel Gigot montreront leur détermination et leur talent pour espérer décrocher un résultat positif face au leader incontesté de la Ligue 1.