Le Barça fixe une seule condition à Luis Enrique pour son retour

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2025, Luis Enrique a ouvert la porte à un retour au Barça. Pas forcément fermé à cette idée, le patron du club espagnol a fixé une condition pour sa faisabilité.

Luis Enrique ne forcera pas la main au PSG

À quelques semaines de leur choc en quart de finale aller de Ligue des Champions, les dirigeants du FC Barcelone auraient coché le nom de l’entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, pour prendre la relève de Xavi Hernandez qui a annoncé son départ à l’issue de la saison en cours.

Profitant de son retour sur Twitch jeudi soir, le coach parisien a évoqué son possible retour chez les Blaugranas. Et s’il ne ferme pas forcément la porte à cette éventualité, le technicien espagnol veut honorer son contrat avec les Rouge et Bleu.

« Retourner au Barça ? J’ai toujours voulu le faire un jour, le Barça représente beaucoup pour moi, mais cela semble peu probable. Je veux respecter mon contrat au PSG, car nous avons un projet important à développer et je ne romprai pas le contrat. Il n’en est pas question », a confié le successeur de Christophe Galtier, qui a dévoilé les coulisses de son arrivée à Paris.

« J’ai eu des contacts avec deux équipes anglaises juste avant de rejoindre le PSG. J’ai choisi de ne pas y aller, mais ça m’a servi. Ils ont choisi deux autres entraîneurs. Je suis complètement impliqué avec le PSG. Je continue à apprendre le français et j’espère bientôt le parler, même si c’est difficile », a ajouté Luis Enrique, qui ne semble pas pressé de quitter le PSG. Interrogé par la presse locale, le président du Barça s’est exprimé sur la question de l’entraîneur du club culé.

Luis Enrique sommé d’attendre la décision finale de Xavi

À la faveur d’une interview accordée au journal Mundo Deportivo, Joan Laporta a répondu aux rumeurs renvoyant Luis Enrique sur le banc du FC Barcelone, club avec lequel il a remporté la Ligue des champions en 2015, en remplacement de Xavi Hernandez.

« Luis est une personne que j’aime beaucoup, il a du caractère, de la personnalité, il est très bon et j’aime ce type de personnes », a déclaré le président du Barça, qui précise toutefois qu’il n’a pas « parlé avec Luis ou qui que ce soit à cause du respect que nous avons pour Xavi.»

Avant de choisir un autre entraîneur, la direction barcelonaise attend d’abord d’être fixée définitivement sur la décision de Xavi. « Je dis que celui qui veut venir au Barça qu’il devra attendre la fin, car nous ne toucherons à rien jusqu’à ce que Xavi prenne la décision.

S’il prend la décision de partir, ceux qui veulent vraiment venir au Barça devront attendre et attendront. S’ils n’attendent pas, rien ne se passera, car nous avons une solution », a expliqué Laporta. Luis Enrique, lié au Paris SG jusqu’en juin 2025, est donc prévenu.