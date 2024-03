PSG : Une bonne nouvelle tombe avant le Classique contre l’OM !

Dimanche prochain, en clôture de la 27e journée de Ligue 1, l’OM reçoit le PSG au Stade Vélodrome. À quelques jours de ce choc, Luis Enrique a reçu une bonne nouvelle.

PSG : Nuno Mendes absent de l’entraînement avec le Portugal

Ils sont au total 16 joueurs du Paris Saint-Germain qui ont été appelés par leurs sélections respectives durant cette trêve internationale. Après plus d’un an d’absence, Nuno Mendes a fait son retour avec la sélection portugaise. Et le latéral gauche de 21 ans était titulaire lors de la victoire contre la Suède, samedi, (5-2).

Toutefois, malgré sa belle prestation, Nuno Mendes n’a pas terminé le match puisqu’il a été remplacé en cours de match par son sélectionneur Roberto Martinez sans qu’aucune blessure ne soit mentionnée. Cependant, le quotidien local A Bola a annoncé ce lundi que le défenseur du Paris SG ne s’est pas entraîné ce matin avec ses compatriotes.

Au même titre que Matheus Nunes, le protégé de Luis Enrique s’est contenté d’exercices en salle. À quelques jours du Classique contre l’Olympique de Marseille et à deux semaines du quart de finale aller de Ligue des Champions contre le FC Barcelone, une blessure de Nuno Mendes serait à coup sûr une mauvaise nouvelle pour Luis Enrique et l’équipe parisienne. Sauf que, visiblement, il y a eu plus de peur que de mal pour le jeune international portugais.

Aucun pépin physique pour Nuno Mendes

Photo : Nuno Mendes

Après l’entraînement du jour, la Fédération Portugaise de Football a produit un communiqué médical. Si le joueur de Manchester City, Matheus Nunes, a été déclaré forfait pour le déplacement en Slovénie, le nom de Nuno Mendes n’est pas mentionné dans le point médical.

D’après les informations du bien renseigné Djamel, le numéro 25 du PSG bénéficie d’un traitement particulier au sein du groupe de Roberto Martinez, ce qui pourrait expliquer son entraînement en salle ce lundi.

L’Insider explique notamment que la direction parisienne est entrée en contact avec le staff de la sélection portugaise afin de faire preuve d’une attention particulière l’ancien prodige du Sporting Portugal. En définitive, Nuno Mendes se porterait parfaitement bien.