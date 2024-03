La méthode et le discours de Pierre Sage très appréciés à Lyon

Nommé entraineur de Lyon, fin novembre 2023, Pierre Sage n’a pas mis du temps pour imposer sa touche. Et sa méthode est justement très appréciée dans son groupe.

Pierre Sage a réussi à redresser la barre à Lyon

À huit journées de la fin de la Ligue 1, Lyon est quasi assuré de rester dans l’élite, grâce à Pierre Sage. Le club rhodanien était pourtant la lanterne rouge, quand ce dernier a été nommé. L’Olympique Lyonnais ne comptait que 7 points après 13 journées de championnat. Un début de saison catastrophique qui avait coûté le poste de Laurent Blanc, puis de son successeur Fabio Grosso. Arrivé sur le banc lyonnais comme un cheveu sur la soupe, le directeur du centre de formation de l’OL a imprimé sa touche rapidement, et les résultats ont suivi.

À la mi-saison, il avait réussi à sortir Lyon de la zone rouge. Son équipe était 16e, avec 17 points à la trêve hivernale. Pierre Sage a poursuivi le redressement des Gones en 2024, avec une équipe renforcée pendant le mercato d’hiver. Ils sont actuellement 10es avec une marge de 11 points sur le premier club relégable en Ligue 2, le FC Metz.

Diawara séduit par le côté humain et la franchise de Pierre Sage

Dans l’effectif du nouvel entraineur, même les joueurs ayant peu de temps de jeu apprécient sa méthode de travail et son discours. Lors de son intervention dans l’émission eLigue 1, Mahamadou Diawara (19 ans) a souligné la franchise du technicien de 44 ans, en plus de sa touche technique. « Le coach est beaucoup dans le rapport humain. Il nous parle beaucoup. Il n’y a pas de filtres entre nous, on se dit les choses », a-t-il apprécié, dans des propos rapportés par Olympique et Lyonnais. Grâce à son approche, Pierre Sage tire le meilleur de son équipe, comme le témoigne le jeune milieu de terrain. « Lorsqu’on est sur la même longueur d’onde, cela nous permet d’avancer », a déclaré Mahamadou Diawara.

Notons que le temps de jeu de l’international U19 français s’est réduit sous les ordres du nouvel entraineur, mais il ne lui en veut pas. Il espère profiter de ses conseils pour progresser et retrouver si possible une place de titulaire dans l’équipe de Lyon. Cette saison, le joueur débarqué du Paris Saint-Germain, l’été dernier, a disputé 10 matchs en championnat et a été titulaire 4 fois.