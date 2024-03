OM : Une décision officielle tombe pour le Classique contre le PSG !

L’OM se prépare à affronter le PSG dimanche pour le choc de la 27e journée de Ligue 1. Les autorités locales ont pris une forte décision pour ce match.

OM : C’est officiel, les supporters parisiens sont interdits de déplacement

L’Olympique de Marseille se prépare à un affrontement intense ce dimanche soir face au Paris Saint-Germain, dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1. Ce choc intervient après une défaite face au Stade Rennais juste avant la trêve internationale, mettant ainsi l’OM face à un défi de taille. Les Phocéens devront impérativement s’imposer à domicile en vue de relancer dans la course à l’Europe. Cependant, l’entraîneur Jean-Louis Gasset doit jongler avec une situation délicate en raison d’une série de blessures qui affecte son effectif, une dizaine de joueurs ayant rejoint l’infirmerie.

Des noms clés tels que Pape Gueye, Ismaïla Sarr, Bamo Meïté, Ulisses Garcia et Jonathan Clauss sont quasiment indisponible pour la réception du PSG. Malgré ces absences, la pression sur les épaules des joueurs marseillais est immense, car une victoire est nécessaire pour se rapprocher de la quatrième place de Ligue 1, ouvrant la voie aux barrages pour la prochaine Ligue des Champions.

Un autre élément marquant de ce match OM-PSG sera l’absence des supporters parisiens au stade Vélodrome. En effet, le ministère de l’Intérieur a pris cette décision, interdisant aux fans parisiens de se rendre à Marseille en raison d’un « risque réel et sérieux d’affrontement entre supporters » des deux équipes. Cette mesure vise à prévenir tout trouble à l’ordre public, soulignant les tensions et la rivalité entre les supporters parisiens et marseillais. L’arrêté ministériel interdit également aux supporters du FC Nantes de se rendre à Nice ce même jour

Le ministère de l’Intérieur justice ces deux décisions

Le ministère de l’Intérieur justifie cette double interdiction en raison des comportements violents observés lors des déplacements des supporters du PSG et de Nantes, considérés comme des sources de troubles récurrents. Ainsi, seule l’interdiction des déplacements individuels et collectifs des personnes se prévalant de la qualité de supporter du PSG ou du FC Nantes était jugée efficace pour « garantir la sécurité lors de ces rencontres ».

Par ailleurs, ce contexte tendu renforce l’enjeu et l’intensité de la confrontation entre l’OM et le PSG, un duel qui va bien au-delà du terrain et qui suscite une grande attention des autorités françaises.