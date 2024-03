OM : Malgré sa blessure, Jonathan Clauss reçoit une bonne nouvelle

Sorti sur blessure lors de la victoire de l’équipe de France contre le Chili (3-2), Jonathan Clauss va manquer plusieurs semaines de compétition. Mais le latéral droit de l’OM peut pousser un ouf de soulagement avec les Bleus.

OM : Jonathan Clauss conserve toujours ses chances d’être sélectionné pour l’Euro 2024

La trêve internationale a laissé des séquelles à l’Olympique de Marseille, et particulièrement à Jonathan Clauss. Le latéral droit de 31 a été contraint de quitter le pelouse du stade Vélodrome ce mardi soir soir lors de la victoire de l’équipe de France face au Chili (3-2) après seulement quelques minutes de jeu. Victime d’une déchirure à la jambe gauche, il a été remplacé par Jules Koundé. Cette blessure survient à un moment critique, à quelques jours seulement du choc contre le Paris Saint-Germain lors de la 27e journée de Ligue 1. Pour Jean-Louis Gasset, c’est un véritable casse-tête supplémentaire alors que l’infirmerie marseillaise ne cesse de se remplir, comptant désormais dix joueurs blessés.

Le coup est double pour Jonathan Clauss, qui espérait affronter le PSG dimanche prochain en championnat et qui nourrissait aussi des ambitions personnelles en vue d’une participation à l’Euro 2024. Cependant, selon les informations de L’Équipe, l’international français conserve toujours la confiance de Didier Deschamps. Malgré sa blessure, Jonathan Clauss demeure un joueur important dans l’esprit du sélectionneur national, et s’il parvient à retrouver sa forme physique rapidement, il devrait faire partie du groupe qui se rendra en Allemagne pour la compétition estivale.

Didier Deschamps souligne son importance dans le groupe

Les propos de Didier Deschamps, à l’issue du match amical contre le Chili, sont encourageants pour Jonathan Clauss. Le sélectionneur a souligné l’implication et l’écoute du joueur, en ajoutant qu’il « fait partie intégrante de l’équipe de France » depuis un moment. Ces paroles laissent entrevoir une possible inclusion du défenseur de l’OM dans la liste des joueurs retenus pour l’Euro 2024, sous réserve de sa récupération rapide.

Malgré ce coup dur pour l’Olympique de Marseille et Jean-Louis Gasset, la perspective d’une participation de Jonathan Clauss à l’Euro 2024 avec l’équipe de France demeure une lueur d’espoir pour le joueur et les supporters. Reste désormais à suivre l’évolution de sa blessure et sa capacité à retrouver rapidement et pleinement ses capacités physiques pour prétendre à une place au sein des Bleus.