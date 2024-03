Le PSG veut arracher ce crack au Real Madrid

Un cadre du Real Madrid pourrait quitter le club à la fin de cette saison. Le PSG serait aux aguets pour le récupérer lors du prochain mercato estival.

Le PSG revient à la charge pour un cadre du Real Madrid

Le mercato estival sera agité du côté du PSG. Le club de la capitale française va recruter de nouveaux joueurs talentueux pour compenser le départ de l’attaquant français Kylian Mbappé. La prochaine destination de la star parisienne se précise. Il va devenir officiellement un joueur du Real Madrid dans quelques mois. Les négociations avec le club espagnol seraient en bonne voie.

Le PSG se prépare aussi pour récupérer un cadre du Real Madrid. Selon les informations du média Fichajes, la direction du PSG suit le défenseur français Ferland Mendy. Son contrat avec le Real Madrid prendra fin en juin 2025. La prolongation de son contrat n’est pas encore la priorité des dirigeants ibériques. Dérangé par les peins physiques, le Français n’est plus un titulaire indiscutable de la Casa Blanca.

Le Real Madrid vise deux défenseurs

Le technicien du club, Carlo Ancelotti apprécie beaucoup l’international français. Il aurait même demandé à ses dirigeants de prolonger son contrat, mais ils n’ont pas donné une suite favorable au coach italien. Le Real Madrid est sur d’autres pistes. Ils visent le défenseur du LOSC Lille, Leny Yoro, et le latéral gauche canadien Alphonso Davies. D’après les informations de Defensa Central, le Real aurait entamé des discussions avec le joueur et aurait déjà formulé une offre à son club. Les Merengue sont prêts à débourser jusqu’à 30 millions d’euros pour s’attacher les services du Français. Selon le média AS, le Canadien Alphonso Davies aurait pris la décision de quitter le Bayern Munich. Il aurait décidé de rejoindre le Real Madrid. L’arrivée de ces stars va créer une forte concurrence en défense.

Le PSG pourrait formuler une offre alléchante à Ferland Mendy lors du prochain mercato estival et s’attacher ses services à un an de la fin de son contrat.