OM : Jonathan Clauss, cette nouvelle qui détruit les plans de Gasset

Le défenseur Jonathan Clauss s’est blessé lors du match amical entre la France et le Chili. Si l’OM n’a toujours pas communiqué sur la situation du joueur, il pourrait connaître un long moment d’absence. Ce qui le priverait sans doute du quart de finale de Ligue Europa face au Benfica.

Jonathan Clauss, la blessure qui tombe au mauvais moment

Le match amical entre la France et le Chili qui s’est déroulé mardi s’est terminé par une mauvaise nouvelle pour Marseille, l’adversaire de Benfica en quarts de finale de Ligue Europa. Dès la 11e minute, Jonathan Clauss, titulaire chez les Bleus, est sorti sur blessure pour céder sa place à Jules Koundé. Le défenseur marseillais a été touché à la cuisse gauche en début de match et a dû quitter le terrain.

La réaction du joueur et même sa façon de marcher pour quitter la pelouse n’incitent pas à l’optimisme au sein du club français. Bien qu’il n’y ait pas de confirmation officielle, plusieurs sources affirment que la blessure de Clauss est effectivement grave. Selon La Provence et Le Parisien, les examens réalisés mercredi ont révélé que Jonathan Clauss souffrait d’une lésion à l’ischio-jambier de la cuisse gauche.

Une absence longue date se dessine pour Clauss

Depuis, l’Olympique de Marseille n’a toujours pas communiqué sur la situation de son défenseur. Mais vu l’ampleur de sa blessure, les différentes sources indiquent que Jonathan Clauss droit devrait être absent trois à quatre semaines. Si la période de blessure est confirmée, cela signifie que Jean-Louis Gasset ne pourra pas compter sur lui pour le quart de finale aller de Ligue Europa contre Benfica, qui aura lieu à l’Estádio da Luz le 11 avril.

Clauss n’est pas moins que le joueur ayant joué le deuxième plus grand nombre de matchs pour l’OM cette saison (37) et le deuxième plus grand nombre de buts et de passes décisives (4 et 10 respectivement) toutes compétitions confondues, derrière Aubameyang dans les deux paramètres.