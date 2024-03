Un géant de Premier League veut piquer Bradley Locko au Stade Brestois

Bradley Locko réalise une très bonne saison à Brest et son nom est déjà lié à de grands clubs en Europe. Le joueur de 21 pourrait même quitter le Stade Brestois pour une nouvelle destination en Premier League.

Chelsea garde un œil sur Bradley Locko

Bradley Locko est sans aucun doute l’un des joueurs les plus impressionnants de l’équipe et il n’est pas surprenant de voir son lié à des clubs comme Chelsea et d’autres grands clubs. Le potentiel est certainement là, mais il faudra voir si une décision se concrétise cet été dans le sens d’un transfert. Si ça se concrétise, c’est que le Stade Brestois aura perdu l’un des hommes forts de sa belle saison.

Bradley Locko pourrait être bloqué à Brest

L’autre chose à garder à l’esprit est que Locko, malgré une saison fantastique dans la défense brestoise, n’a pas vraiment le genre d’expérience européenne que l’on attend de quelqu’un qui va rejoindre un club de la taille de Chelsea. Mais pour le Stade Brestois, il serait difficile de se passer du latéral gauche en cas de qualification en compétition européenne. Ce qui pourra permettre à Bradley Locko d’acquérir de l’expérience.

Toutefois, la direction du club entraîné par Eric Roy pourrait être tenté par le désir de profiter de l’occasion de pour faire une bonne vente. La somme récupérée dans la transaction pourra aider à renforcer l’équipe avant le début de la saison prochaine.