Stade Brestois : un crack en prêt de retour cet été ?

Un attaquant du Stade Brestois en prêt à Blackpool pourrait rapporter une fortune à son club lors du prochain mercato d’été.

Le Stade Brestois suit de près un attaquant en prêt

Les dirigeants du Stade Brestois cherchent à renforcer l’effectif de l’équipe lors du prochain mercato estival. Ils sont à la quête de nouveaux joueurs talentueux capables de livrer de belle performance. Le SB 29 balaie tout sur son passage cette saison en championnat de France. Brest pointe à la deuxième place en Ligue 1 derrière le leader, le Paris Saint-Germain. Brest vise une qualification pour la Ligue des champions la saison prochaine.

Les hommes du technicien français Eric Roy sont en très grande forme. Le club pourrait acter le retour de l’un de ses joueurs en prêt lors du prochain mercato d’été. Les dirigeants brestois ont prêté l’attaquant Karamoko Dembélé à Blackpool en Angleterre en raison de la forte concurrence en attaque au sein de cette équipe. La direction du club a jugé bon qu’il parte en prêt pour disposer de temps de jeu afin de bien travailler et progresser.

Karamoko Dembélé brille en Angleterre

Sous ses nouvelles couleurs, Karamoko Dembélé retrouve le sourire. Il affole les compteurs de but. Il est devenu rapidement un titulaire indiscutable de l’équipe. Il réalise une belle saison avec 7 buts marqués et 12 passes décisives délivrées. Son entraîneur Neil Critchley lui fait confiance. Dembélé effraie les défenses adverses par ses qualités techniques, sa fougue et sa rapidité.

Selon HITC Football, ses statistiques suscitent l’intérêt de certains clubs européens en quête de renforts offensifs, dont Nottingham Forest, West Ham et Everton. Le directeur sportif du Stade Brestois, Grégory Lorenzi ne ferme pas la porte à un transfert définitif de sa pépite. Il exigerait une somme de 8 millions d’euros pour céder l’attaquant.