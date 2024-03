ASSE : Dall’Oglio sous pression, trois joueurs clés de son équipe menacés !

Trois joueurs de l’ASSE sont sous la menace directe d’une suspension dans le sprint final, dont le départ sera donné, ce samedi à 15 heures à Valenciennes.

ASSE : Cafaro, Nadé et Maçon menacés de suspension

Le décisif sprint final a été évoqué naturellement par le coach de l’ASSE, Olivier Dall’Oglio, en conférence de presse d’avant match. Il compte sur tout son effectif pour aborder le dernier virage de la course pour la montée en Ligue 1. Mais en dehors des blessés actuels : Dennis Appiah et Ibrahima Wadji, dont le retour dans le collectif est annoncé pour la semaine prochaine, trois joueurs pourraient lâcher leurs coéquipiers, pour au moins un match, lors des 9 dernières journées.

Mathieu Cafaro (ailier), Mickaël Nadé (défenseur central) et Yvann Maçon (arrière latéral) sont sous la menace d’une suspension, pour accumulation de cartons jaunes. Ils comptent déjà chacun deux avertissements. En cas d’un troisième, il manquerait automatiquement un match.

Pour être plus précis, Mathieu Cafaro a encore deux matchs de sursis. Il devrait se méfier contre Valenciennes et aussi Concarneau. Quant à Nadé, il lui reste encore 4 rencontres pour boucler sa série de 10 matchs. Yvann Maçon, lui, doit éviter le carton jaune à Valenciennes au stade du Hainaut, ainsi que lors des cinq matchs suivants.

Dall’Olglio veut concerner tout le monde, pour mieux pallier les absences

Conscient de la menace de suspension, mais aussi de probables blessures, Olivier Dall’Oglio tente de concerner tout son effectif. Il demande à ceux qui sont sur le banc de se tenir prêts, car ils pourront être sollicités à tout moment. « Je suis très attentif à l’effectif et aux blessures et aux méformes », a-t-il déclaré, avant de lancer son appel : « Il faut qu’on ait un maximum de joueurs concernés, parce qu’on a besoin de tout le monde ».

Pour finir, l’entraineur de l’AS Saint-Etienne a rappelé le changement positif, lors de la large victoire des Stéphanois à Bastia (4-0). Nathanaël Mbuku avait remplacé Mathieu Cafaro au pied levé (39e), à la suite de la blessure musculaire de ce dernier. Et le joueur sorti du banc de touche avait été décisif. Mbuku avait inscrit un doublé et délivré une passe décisive, en une cinquantaine de minutes disputées.