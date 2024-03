Foot Mercato : Un crack du Toulouse FC prolonge son contrat

À quelques heures du choc contre Clermont Foot pour le compte de la 27e journée de Ligue 1, un cadre de l’équipe du Toulouse FC a prolongé son bail.

Toulouse FC lutte pour son maintien en Ligue 1

En déplacement sur la pelouse du Clermont Foot, la lanterne rouge du championnat de France, ce dimanche 31 mars 2024 en clôture de la 27e journée de Ligue 1, le Toulouse FC a toutes les chances de glaner les trois points pour continuer à espérer un maintien dans l’élite à la fin de la saison. Clermont Foot est en plein doute et traverse une crise de résultats. De son côté, les Toulousains cherchent à s’éloigner de la zone rouge.

Les Violets ont affiché une grande détermination face à Lille (3-1) et Nice (2-1). Mais ils ont ensuite baissé pavillon et ont essuyé deux défaites face au Havre (0-1) et l’Olympique lyonnais (2-3) avant la trêve internationale. Au classement, ils pointent à la 11e position avec une avance de 4 points sur le barragiste.

Rasmus Nicolaise prolonge son contrat

Certains joueurs participent activement aux succès du Toulouse FC. La direction du club, très prévoyante, sécurise certains de ces cadres pour ne pas les perdre pendant le prochain mercato estival. Le défenseur central de Toulouse, Rasmus Nicolaise a prolongé son contrat avec les Violets ce vendredi 29 mars 2024.

Il est devenu un titulaire indiscutable sous la houlette du technicien Carles Martinez Novell. Il impressionne ses dirigeants par ses qualités techniques. Le Danois compte 26 apparitions avec le Toulouse FC cette saison et il a inscrit 1 but. « Le TéFéCé est ravi d’annoncer à ses supporters la prolongation de son solide Viking danois Rasmus Nicolaisen », a écrit le club sur son compte X.

Le TéFéCé est ravi d'annoncer à ses supporters la prolongation de son solide Viking danois Rasmus Nicolaisen ✍️ pic.twitter.com/QgJnEb8Vty — Toulouse FC (@ToulouseFC) March 29, 2024

En fin de contrat en juin, le défenseur danois a décidé de continuer sa carrière avec les Violets. « Les supporters ici sont dingues. Ils ont toujours été là pour nous dans les bons comme dans les moins bons moments. Je pense qu’on ne retrouve pas cette ambiance partout dans le monde. C’est un plaisir d’être lié à ce point avec eux », a réagi Rasmus Nicolaise après la prolongation de son bail.

Son choix de prolonger, son rôle de leader, sa relation avec les supporters, la sélection 🇩🇰…



Rasmus s'exprime sur le site officiel suite à sa prolongation au TéFéCé !



👉 https://t.co/OldeIXKI0p pic.twitter.com/VZpUBvG6um — Toulouse FC (@ToulouseFC) March 29, 2024

Les détails du contrat n’ont pas fuité.