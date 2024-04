Trois journalistes découpent Mbappé après le Classique OM – PSG

Après le Classique remporté par le PSG sur le terrain de l’OM, dimanche soir, trois journalistes français ont violemment critiqué Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé, l’insulte de trop envers le PSG ?

Auteur d’une prestation décevante en première période, Kylian Mbappé a été remplacé à la 65e minute de jeu par Gonçalo Ramos, buteur en fin de match (85e). Agacé par la décision de son entraîneur Luis Enrique, l’attaquant de 25 ans est rentré directement au vestiaire.

Et quelques heures après la victoire des siens, le capitaine parisien a publié un message énigmatique sur les réseaux sociaux. Alors que ses coéquipiers et les supporters célébraient la victoire sur le terrain du grand rival marseillais , Kylian Mbappé a posté une photo de lui, de dos, tête baissée et brassard à la main. Un message qui a eu le mérite d’énerver sérieusement Nicolas Puiravau sur Twitter.

« Tous les joueurs du PSG alimentent leurs réseaux sociaux avec des messages positifs, mettant en avant la victoire du collectif et l’état d’esprit de l’équipe en infériorité numérique. Et t’as le tiroir-caisse de Bondy qui nous refait encore son cinéma avec un post d’ado en pleine puberté.

On l’avait déjà vu à Monaco, mais ce mec ne pense qu’à sa gueule, incapable de faire une autocritique sur son niveau actuel et de s’inscrire dans le collectif », a fustigé l’un des créateurs de Paris United. Une attitude également dénoncée par deux autres confrères.

« Mbappé boude quand le PSG fête une victoire face à l’OM… »

Sur France Bleu Paris, Romain Beddouk a regretté que Kylian Mbappé fasse passer ses ambitions personnelles avant celles du Paris Saint-Germain. « Mbappé boude quand le PSG fête une victoire face à l’OM… il fait (encore) passer son cas personnel devant le bonheur du PSG », écrit le journaliste sportif sur Twitter avant d’ajouter : « le côté positif, c’est que c’était la dernière fois. »

Même son de cloche chez le consultant de RMC, Walid Acherchour. « Que va encore inventer son fan club pour le défendre ? Après une victoire au Vélodrome à 10 contre 11, où les copains se sont dépouillés, il va s’empresser de mettre une photo énigmatique pour montrer qu’il boude. Son intérêt, uniquement son intérêt. Un leader, un capitaine », a dénoncé Acherchour.