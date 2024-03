PSG : Après Kylian Mbappé, Warren Zaïre-Emery met en garde l’OM

À quelques heures du Classique, les joueurs du PSG annoncent la couleur. Après Kylian Mbappé, c’est au tour de Warren Zaïre-Emery de mettre en garde l’OM.

PSG : Kylian Mbappé veut écrire l’histoire à Marseille

Ce dimanche, Kylian Mbappé va disputer probablement le dernier Classique de sa carrière au Paris Saint-Germain face à l’Olympique de Marseille. Une affiche qui a toujours réussi à l’attaquant de 25 ans. Et pour le rendez-vous de ce dimanche à 20h45, en clôture de la 27e journée de Ligue 1, le capitaine de l’équipe de France veut continuer à écrire l’histoire des Classiques.

« C’est le moment pour les grands joueurs donc, voilà, je suis prêt et bien sûr comme d’habitude, je ne vais pas me cacher. C’est des matches à tension, c’est des matches que les gens regardent. Maintenant, on va aller là-bas, pour écrire une nouvelle page des classiques. C’est un stade où il y a beaucoup d’ambiance, c’est la vérité. C’est un stade où moi avec le PSG j’adore jouer », a déclaré Kylian Mbappé au micro de l’émission Téléfoot ce dimanche matin.

Et le moins que l’on peut dire, c’est que le natif de Bondy n’est pas le seul protégé de Luis Enrique à vouloir en découdre avec les hommes de Jean-Louis Gasset.

Warren Zaïre-Emery veut humilier l’OM au Vélodrome

Révélation de la saison au Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery est très excité à l’idée de briller sur la pelouse de l’Olympique de Marseille. Pour son premier Classique en tant que titulaire, le milieu de terrain de 18 ans veut battre l’OM au Vélodrome en y mettant la manière.

« C’est sûr que quand on joue à Marseille avec leurs supporters qui poussent, on a envie de gagner et pas qu’un peu. On a envie de bien gagner, » a lancé le jeune international français sur TF1. Le Classique de ce soir promet donc.