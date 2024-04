OM : Rachid Zeroual fait des révélations et menace de porter de plainte

Le leader des South Winners, Rachid Zeroual s’est exprimé sur la polémique autour du tifo de Redouane Bougheraba déployé lors du Classico OM-PS (0-2). Il en a profité pour faire des révélations sur une campagne de désinformation.

OM : Affaire Redouane Bougheraba, Rachid Zeroual contredit la direction phocéen

Lors du récent Classique entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain (0-2), les supporters des South Winners ont déployé un tifo en hommage à Redouane Bougheraba, un célèbre humoriste de Marseille. Cependant, cette initiative n’a pas été du goût de la direction de l’OM, qui assure ne pas avoir été informée de ce projet.

Face à cette polémique grandissante, le patron des South Winners, Rachid Zeroual, a vivement réagi à ces déclarations de la direction marseillaise. Il affirme avoir discuté de ce tifo avec un membre de la direction et mentionne même la visite de salariés de l’OM au Parc Chanot, lieu où les tifos sont préparés. Selon Rachid Zeroual, il n’y avait aucun objectif commercial derrière ce tifo, mais simplement l’intention de « rendre hommage à un enfant de Marseille qui a réussi » et qui a toujours été un fervent supporter de l’OM.

Rachid Zeroual met en garde contre les tentatives de désinformation

Par ailleurs, le tifo en question a suscité une controverse sur les réseaux sociaux, avec des appels au boycott du spectacle de Redouane Bougheraba. Rachid Zeroual accuse le compte Twitter Planetom13, qui serait géré par Mathieu Grégoire et trois autres administrateurs, d’être à l’origine de cette campagne de désinformation et d’influence sur les supporters. Il menace même de « porter plainte » si cette situation persiste.

Rachid Zeroual : "Ca commence à me trotter un peu parce que il y a beaucoup de marseillais qui se font influencer par les comptes twitter. Le Planetom13, c'est lui qui a commencé à contester notre tifo et qui appelle au boycott du spectacle de Bougheraba.



Nous on a appris qui… pic.twitter.com/lIpkM2VyDg — Infos OM (@InfosOM_) April 2, 2024

La réaction de Rachid Zeroual souligne en tout cas les tensions entre les supporters et la direction de l’Olympique de Marseille, ainsi que les problèmes liés à la communication et à la gestion des initiatives prises par les supporters. Il indique également l’importance des réseaux sociaux dans la diffusion de l’information et la mobilisation des supporters, tout en mettant en garde contre les dérives et les manipulations possibles sur ces plateformes.