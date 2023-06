Après la difficile fin de saison de saison de l’Olympique de Marseille en Ligue 1, la question de la vente OM revient sur le devant de la scène avec une déclaration forte.

L’Olympique de Marseille sort d’une saison compliquée. Après avoir longtemps fait la course dans le haut du championnat français à la 2e place, le club phocéen a été rattrapé et doublé au classement par le RC Lens dans la dernière ligne droite. La formation nordiste a terminé l’exercice 2023 à la très convoitée deuxième place de Ligue 1, ce qui remet une nouvelle fois en cause le projet de Frank McCourt à l’OM.

L'annonce de la vente de l'Olympique de Marseille peut se faire

Avec l’américain, l’OM n’avance pas vraiment. L’équipe franchit certes des paliers, mais retombe par la suite dans ses travers, ce qui l’oblige à poursuivre des objectifs modestes. Club le plus prestigieux de France grâce à sa victoire en Ligue des champions, l’Olympique de Marseille semble à la croisée des chemins, le moment où il doit se redonner une nouvelle orientation, de préférence avec de nouvelles personnes à sa tête. Ce moment amplifie le besoin des supporters de voir Frank McCourt vendre l’OM.

Plusieurs personnalités du monde des affaires sont associées à la vente OM. Des Saoudiens fortunés proches du Premier ministre d'Arabie saoudite, Mohammed Ben Salmane, seraient prêts à mettre le grappin sur l’équipe phocéenne. Côté supporters, en cas de vente de l’OM, l’immense majorité souhaite que le club atterrisse dans les mains de fortunés saoudiens. Ils sont les seuls à pouvoir décaisser d’immenses sommes d’argent pour redonner de l’envergure au club rival du PSG.

Si le journaliste Thibaud Vézirian a jusqu’ici été le seul à parler régulièrement de l’imminence de la vente OM, plusieurs autres professionnels des médias ont des informations sur le sujet. Ils restent silencieux parce qu’ils se refusent d’alimenter de faux espoirs chez les fans en donnant l’impression d’une vente imminente du club. C’est du moins ce qu’il faut comprendre du propos de Mathieu Grégoire, journaliste à L’Équipe.

Mathieu Grégoire évoque la vente OM

Lors de son passage sur le live Twitch de "Passe Ton Ballon", le journaliste Mathieu Grégoire a déclaré : « La vente de l’OM peut se faire dans 6 mois, 1 an ou dans 6 ans je ne sais pas. Il ne faut pas perdre de vue cela. Prenons le temps. Si on peut l’annoncer, on le fera, moi, ça me ferait rêver encore une fois de révéler la vente de l’OM. Mais ça se fera quand ça se fera.»

Pour Daniel Riolo, le potentiel racheteur de l'Olympique de Marseille pourrait bien être Rodolphe Saadé en lieu et place des saoudiens.

Il a déclaré à son tour : « Qui va vouloir acheter l'OM aujourd'hui ? Le seul acheteur potentiel, c'est le milliardaire franco-libanais Rodolphe Saadé qui possède déjà le port de Marseille et le journal La Provence. Posséder un club de foot est une affaire purement politique. On ne gagne pas d'argent, ou peu, avec un club de foot. Dans la plupart des cas, on en perd ».

Le président Pablo Longoria est attendu aux États-Unis par l’actionnaire Frank McCourt. L’homme d’affaires américain va évoquer l’avenir du club avec l’espagnol, mais aussi le mercato estival pour lequel certains joueurs importants comme Alexis Sanchez pourraient quitter le club. Dans ce cas, Frank McCourt, qui dément régulièrement une volonté de vendre le club, va devoir décaisser de l’argent pour racheter de nouveaux joueurs capables de propulser l’OM au sommet du football français.