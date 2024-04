OM – PSG : Bougheraba répond à Longoria pour le tifo à son effigie

Alors que le tifo à son effigie lors du Classique OM – PSG fait polémique, Redouane Bougheraba est sorti du silence avec un message pour Pablo Longoria.

Pablo Longoria veut sévir à l’OM pour le Tifo Bougheraba

Lors du Classique perdu contre le Paris Saint-Germain (0-2), dimanche soir, en clôture de la 27e journée de Ligue 1, les South Winners, puissant groupe de supporters de l’Olympique de Marseille, ont déployé un tifo à l’effigie de Redouane Bougheraba dans les tribunes de l’Orange Vélodrome. Ce lundi, RMC révèle que Pablo Longoria n’a pas du tout apprécié cette initiative.

Le média sportif indique que le président marseillais n’était pas informé de cette action et cherche désormais à savoir en interne comment une telle chose a pu se produire et comment cela a été validé. Le dirigeant espagnol considère cet épisode comme un manque de respect et « un manque de sérieux et de professionnalisme. »

Surtout que ce Classique aurait pu être l’occasion pour rendre hommage à Pape Diouf, l’ex-président de l’OM, décédé il y a quatre ans, ou encore l’ancien coach Éric Gerets, qui était présent dans les tribunes du Vélodrome hier soir. Et alors que la polémique commence à enfler sur cette affaire, Redouane Bougheraba est monté au créneau.

Redouane Bougheraba se paie la tête de Pablo Longoria

Alors que Pablo Longoria cherche la taupe qui a permis l’entrée du tifo le représentant dans les gradins du Vélodrome, dimanche soir, lors du match de la 27e journée entre l’Olympique de Marseille et le PSG, Redouane Bougheraba ne s’est pas empêché de lancer une petite pique à la direction olympienne.

« Quand j’entends que le président n’est pas au courant, ça me fait gentiment rire. Avec tout le respect que j’ai pour lui, nous aussi on aurait aimé être au courant quand il a acheté Vitinha, quand il a viré Mandanda ou Payet. Moi je suis Marseillais, je suis né Marseillais, il y a dix ans j’étais au stade et dans dix ans je serai au stade.

Pour les soi-disant dirigeants, je pense que dans dix ans certains ne seront plus là. Je pense qu’ils sont en train de créer une fausse polémique. La vraie polémique, c’est le niveau de jeu de l’OM. Ce n’est pas le tifo », a ainsi lancé le comédien humoriste dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC.