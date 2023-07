Souhaitant renforcer l'attaque du RC Strasbourg, Marc Keller a entamé des négociations pour s’offrir une pépite russe du Dinamo Moscou.

Mercato RC Strasbourg : Marc Keller proche de recruter une pépite russe

Après une saison compliquée en championnat, le RC Strasbourg compte entamer une révolution de son effectif et de son projet sportif. Les dirigeants strasbourgeois sont déterminés à amorcer ce changement de cycle, d’autant plus que plusieurs joueurs du club sont très convoités sur le marché des transferts. C’est notamment le cas de Jean-Ricner Bellegarde et Habid Diallo.

En attendant le probable départ de ces deux jours clés de son effectif, le RC Strasbourg ne reste pas les bras croisés et travaille en coulisse pour faire venir un nouvel attaquant. Pour ce faire, le président du club, Marc Keller, a jeté leur dévolu sur la piste russe Arsen Zakharyan, très courtisé durant ce mercato. Le milieu offensif de 20 ans sort d’une bonne saison avec Dinamo Moscou où il a inscrit 5 buts et délivré 10 passes décisives en 37 rencontres, toutes compétitions confondues.

De telles performances ont rapidement attiré l’attention de plusieurs grands clubs européens. Outre la Lazio de Rome, Chelsea s’intéresse aussi de très près à son profil. Et si les règles de la Premier League vis-à-vis des transferts venant de la Russie s’avèrent très strictes, les Blues ont trouvé une parade pour boucler sa signature, en l'envoyant au RCSA.

Loïc Désiré confirme les négociations pour Arsen Zakharyan

À noter que le rachat du RC Strasbourg par les propriétaires de Chelsea permet au club présidé par Marc Keller de disposer de moyens financiers plus conséquents. Les Alsaciens ont décidé de passer aux choses sérieuses pour recruter Arsen Zakharyan, avec bien sûr l’aide des dirigeants londonien. Joint par Sport 24, le responsable de la cellule de recrutement du RCSA, Loïc Désiré, a lui-même confirmé que les négociations pour l’arrivée de la pépite russe.

Pour le moment, aucun accord n’a été conclu entre les deux écuries. La formation russe attendrait 15 millions d’euros avant d'acter le transfert de son jeune joueur au RC Strasbourg. Cette transaction reste très coûteuse, mais elle devrait être bénéfique au club strasbourgeois qui renforcerait son secteur offensif avec un talent très prometteur. Ce deal serait aussi l’occasion pour Chelsea de suivre de près les performances du jeune attaquant du côté de la Meinau, pour éventuellement lui faire traverser la Manche dans un futur proche. Les négociations se poursuivent dans ce sens.