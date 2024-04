Un investisseur en approche, le Racing Club de Lens prépare sa grande révolution

Les jours à venir s’annoncent bouleversants au Racing Club de Lens. Après la nouvelle défaite (2-1) concédée face à Lille, la direction des Sang et Or prépare sa grande révolution. Un investisseur est même annoncé pour un nouveau projet du club lensois

Le Racing Club de Lens peut encore rêver de l’Europe

Les Sang et Or ont encore de quoi continuer à se battre pour une place en Europe. Le club de Franck Haise a reçu un coup de pouce de la part de ses concurrents directs malgré sa défaite 2-1 sur le terrain du LOSC. Le Racing Club de Lens a vu Rennes, Nice et l’Olympique de Marseille tous tombés à leur tour.

Ce qui laisse le club du Nord de France à la sixième place, à six points du podium. C’est dans ce contexte, où tout est encore possible, que la direction s’apprête à prendre de grandes décisions.

Des changements annoncés, un investisseur en approche ?

Il y a un mois, L’Equipe annonçait Frédéric Hébert dans l’œil du cyclone. Celui qui est est le coordinateur sportif du Racing Club de Lens n’aurait pas convaincu la direction du club lensois. Il devrait prochainement perdre son poste puisque l’on annonce déjà l’arrivée de Mike Mode pour lui succéder. Dans son grand ménage, le Racing Club de Lens aurait également prévu de promouvoir Benjamin Parrot.

Celui qui est l’actuel directeur de la marque et des revenus du club deviendrait le directeur général délégué en lieu et place d’Arnaud Pouille, qui sera le nouveau président délégué. Dans cette réorganisation interne qui s’annonce, il serait aussi question de faire de la place à un nouvel investisseur qui devrait débarquer d’ici fin de ce mois.