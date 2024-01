Dans un besoin urgent de signer un piston gauche cet hiver à Lens, Arnaud Pouille a fait le point du mercato et mis les choses au clair pour deux pistes.

Mercato RC Lens : Il y a urgence à Lens

Engagé dans trois différentes compétitions, le RC Lens a besoin de se renforcer pour permettre à Franck Haise d'atteindre ses objectifs de la saison. Le plus gros chantier reste la défense avec le couloir gauche qui manque de pistons. Blessé avant la trêve hivernale, Deiver Machado est indisponible pendant une longue durée. Massadio Haïdara, parti jouer la CAN 2023 avec les Aigles du Mali, s'est aussi blessé, alors que Faitout Maouassa n'arrive pas à s'intégrer aux plans de Franck Haise. Que d'incertitudes qui obligent Arnaud Pouille à explorer le mercato hivernal à la recherche de renfort pour le groupe lensois. L'objectif est surtout de préparer l'avenir à un poste où les joueurs disponibles abordent le dernier virage de leur carrière.

Arnaud Pouille évoque les critères du RC Lens

Du côté des dirigeants du club sang et or, l'urgence est réelle et il faut agir. Sauf que rien ne se fera au hasard à en croire les propos d' Arnaud Pouille, qui parle des critères du club pour son recrutement. Selon le directeur général du RC Lens, les « pistons avancent tous en peu dans l'âge », d'où la nécessité de « trouver un profil qui va profiter de l’expérience de ses collègues et progresser » au club. Avec la blessure longue durée de Deiver Machado, l'homme de 49 ans assure que la signature d'un piston gauche est devenue la priorité. Un besoin qui devrait vite être réglé dans les prochains jours.

Parlant du recrutement d'un piston gauche, deux pistes sont évoquées ces derniers par plusieurs sources. Si l'une d'entre elles mène en MLS aux Etats-Unis sur les traces d'Alvaro Barreal à Cincinnati, l'autre conduirait au Portugal, du côté de Benfica avec David Jurasek. A la question de savoir si l'intérêt du RC Lens est réel pour ces deux joueurs, Arnaud Pouille a donné une réponse directe. Ce sont des profils qui ont été étudiés mais la réponse est « non ». En attendant de trouver chaussure à son pied à ce poste, Franck Haise devra continuer par dépanner avec Przemyslaw Frankowski, qui présente l'avantage d'être polyvalent.