L’ASSE a certes plusieurs voyants au vert, dans le sprint final, comme nous l’avions souligné, mais l’équipe a aussi quelques points défavorables, qui pourraient changer sa fin de saison.

L’ASSE est partie de très loin dans la course vers la Ligue 1

L’ASSE a fait une remontée inespérée au classement, dans la phase retour du championnat. Les Verts sont partis de loin dans la course pour la montée en Ligue 1. Ils étaient 11es à la suite d’une série de 5 défaites, à l’issue de la 20e journée de championnat. En 23 journées disputées, ils avaient déjà concédé 9 défaites. Mais grâce au nouvel entraineur Olivier Dall’Oglio et aux renforts du mercato hivernal, Saint-Etienne a redressé progressivement la barre.

L’équipe ligérienne est aujourd’hui 3e au classement. Cependant, elle a toujours un retard à combler, sur les deux premières places, qui sont qualificatives directement pour la Ligue 1. Soit 2 points en moins qu’Angers et 7 points de retard sur Auxerre. Derrière l’ASSE, il y a également Laval en embuscade, à seulement 3 longueurs.

Saint-Etienne n’est pas l’abri d’un essoufflement

Ayant lâché trop de points en route, les Stéphanois ont dû se surpasser pour se hisser sur le podium. Et il faut craindre que le capitaine Anthony Briançon et ses coéquipiers, revenus de très loin, s’essoufflent dans le sprint final. En d’autres termes, il faut espérer que ces efforts fournis, pour remonter la pente, ne laissent pas de séquelles chez les Stéphanois, lors des 8 dernières journées.

Léo Pétrot en est conscient et rassure justement : « On a eu des trous dans cette saison, qui auraient pu nous coûter plus cher. On a fait une belle remontée, maintenant il faut garder cette dynamique jusqu’au bout ».

Un calendrier difficile pour les Verts

L’autre point qui pourrait tout changer pour Saint-Etienne, dans le dernier virage de la saison, c’est le calendrier. L’équipe d’Olivier Dall’Oglio a un calendrier compliqué. Trois difficiles déplacements à Ajaccio, Grenoble et Guingamp, puis la réception des Girondins de Bordeaux, du SM Caen et de Rodez AF. Parmi les derniers adversaires des Verts, trois sont toujours en course pour la montée : Rodez (5e), Caen (6e) et Guingamp (7e).

Deux clubs sont relégables en National et luttent pour se maintenir en Ligue 2. Ce sont Concarneau (18e) et Quevilly-Rouen (19e). Les Verts affrontent le premier à Geoffroy-Guichard, ce samedi 6 avril (15h), puis se déplaceront sur le terrain du deuxième, lors de la dernière journée du championnat, le 18 mai. Jouant leur survie dans l’élite, ils ne lâcheront rien jusqu’à l’issue de la compétition.

L’équipe de Dall’Oglio semble armée pour finir très fort

Outre ces deux détails défavorables à prirori, Saint-Etienne semble armée pour finir très fort la course vers l’élite. Elle est sur une série d’invincibilité de 7 matchs consécutifs, dont 6 victoires et un nul. La cerise sur le gâteau, elle a battu le leader l’AJA (1-0) et son dauphin Angers (0-3) dans cette série. De plus, les Verts ont la meilleure défense de la Ligue 2, avec seulement 23 buts concédés en 30 matchs. L’autre force de l’ASSE, c’est son bouillant public. Les supporters stéphanois sont hyper motivés en cette fin de saison, pour pousser leur équipe vers le retour en Ligue 1.