Lors de son match contre l'ESTAC Troyes, l'AS Saint-Étienne a réussi un véritable hold-up en s'imposant sur une précieuse victoire de 1-0. Léo Pétrot qui a été un des Stéphanois de cette rencontre s'est exprimé après le match.

ASSE : Léo Pétrot dissèque le match de l'ESTAC Troyes

C'était samedi, lors de la 9e journée de la Ligue 2, que l'ASSE s'est offerte sur le fil un joli succès 1-0 face à l'ESTAC Troyes. Le défenseur polyvalent Léo Pétrot (38 matches et 1 but), pilier de l'équipe stéphanoise, s'est exprimé en zone mixte après cette performance surprenante.

"On a fait le dos rond, on sait que contre une équipe qui doute, plus le match dure, plus ça peut tourner en notre faveur. Ça a été le cas aujourd'hui." Même si les troyens ont bénéficié de quelques situations dangereuses pour les Verts de l'AS Saint-Étienne, ils n'ont pas sur en profiter et cela n'échappe par aux joueurs de Santé.

"Ils ont pas mal de situations et ils n'arrivent pas à mettre ce but, ça les a frustrés. On est restés solides. Le socle, c'est l'état d'esprit, on espère que ce sera fondateur pour la suite", a déclaré Léo Pétrot, dont l'assurance sur le terrain a été cruciale dans cette victoire inattendue de l'équipe de Laurent Batlles.

Si cette déclaration montre l'attitude guerrière de Léo Pétrot, elle met aussi sous pression les joueurs de l'ASSE qui vont devoir enchainer les bons résultats pour s'inviter dans le trio de tête de la Ligue 2. Comme le pensent certains spécialistes de football, cette victoire des Verts pourrait être le tournant de la saison.

Le bien fou que fait le but d'Aïmen Moueffek

Les supporters de l'ASSE rêvent du retour de leur équipe en Ligue 1, ce qui passe par le gain de plusieurs matches cette saison et surtout une présence perdante de l'équipe parmi les 3 premiers au classement de la deuxième division française.

Le but d'Aïmen Moueffekface à l'ESTAC Troyes a en tout cas permis aux Verts d'engranger 3 bons points précieux qui vont compter dans le bilan de cette première partie de la saison des Stéphanois. Sainté figure maintenant à la 7e place de Ligue 2 avec un match en moins pour 14 points engrangés.