OM : J-L Gasset tire la sonnette d’alarme avant de défier le LOSC

Avant le choc de ce vendredi entre le LOSC et l’OM, Jean-Louis Gasset a envoyé un message fort à son vestiaire. Il attend une réaction positive après une trois défaites consécutives.

OM : Jean-Louis Gasset attend une réaction positive

Après une série de trois défaites consécutives, l’Olympique de Marseille se trouve dans une situation inquiétante et cherche à rebondir lors de cette 28e journée de Ligue 1. Après la défaite face au Paris Saint-Germain à 11 contre 10 (0-2), les Phocéens sont déterminés à retrouver le chemin de la victoire. Cependant, leur prochain adversaire, le Lille OSC, ne sera pas un adversaire facile à vaincre au Stade Pierre-Mauroy.

Cette rencontre revêt d’ailleurs une importance capitale pour l’OM, qui souhaite se relancer dans la course à la Ligue des champions. Une victoire est impérative pour espérer conserver des espoirs de qualification pour la prochaine C1. Car en cas de défaite, le club phocéen se retrouverait à 10 points de la 4e place, ce qui pourrait compromettre sérieusement ses chances.

Jean-Louis Gasset, conscient de l’importance de ce match, a indirectement mis en garde ses joueurs. Il espère voir son équipe redémarrer une dynamique positive. En conférence de presse, il a souligné l’urgence de la situation et l’importance de prendre les trois points face à Lille. « Demain, on va peut-être renverser la vapeur. Et il le faut. Demain, on va redémarrer une dynamique positive. Demain, il faut enclencher. C’est un match important. Les joueurs en sont conscients. On a notre avenir entre nos mains », a-t-il indiqué en conférence de presse.

Jean-Louis Gasset avec une équipe amoindrie

Pour ce déplacement à Lille, l’OM sera également privé de plusieurs joueurs. Le coach olympien devra encore composer avec une « équipe amoindrie », a-t-il confié. Jonathan Clauss, Bamo Meïté, Valentin Rongier, Bilal Nadir et Jean Onana sont indisponibles. Sorti sur blessure lors du match face au PSG, Chancel Mbemba sera également absent face aux Dogues. Jean-Louis Gasset a lui-même confirmé son absence.

Malgré ces absences, l’entraîneur de l’OM reste optimiste quant aux possibilités de son équipe de s’imposer à Lille. Les Phocéens devront ainsi faire preuve de détermination et de solidarité pour décrocher une victoire essentielle dans la course aux places européennes.