Coup de théâtre pour PSG – Barça ! Le onze de Xavi déjà dévoilé ?

À quelques jours du quart de finale aller de Ligue des Champions contre le PSG, les choses se précisent du côté du Barça, où Xavi aurait déjà une idée de sa composition d’équipe.

PSG – Barça : Xavi avec le onze que celui face au Napoli ?

Sur une bonne dynamique depuis plusieurs semaines, le FC Barcelone s’apprête à débarquer au Parc des Princes pour affronter le Paris Saint-Germain en quart de finale aller de la Ligue des Champions, mercredi prochain. À une semaine de ce choc européen, la presse catalane assure que Xavi Hernandez devrait miser sur la dynamique actuelle de son groupe en s’appuyant sur les hommes forts du moment.

En effet, selon les informations relayées par le Mundo Deportivo, les cadres, qui reviennent de blessure pourraient être jugés trop justes pour débuter contre la bande à Kylian Mbappé le 10 avril prochain. Ainsi, Frenkie de Jong devrait débuter sur le banc face au PSG. Pas encore totalement à 100% de ses capacités, le milieu de terrain néerlandais pourrait toutefois disputer quelques minutes au Parc des Princes.

Xavi ne voudrait prendre aucun risque avec son joueur de 26 ans. Par contre, Pedri, lui, pourrait bien être disponible pour cette rencontre. Une situation qui pourrait également profiter au jeune Fermin Lopez. En l’absence de Frenkie de Jong, le milieu de terrain de 20 ans serait bien parti pour être titulaire dans le onze des Blaugranas au Parc des Princes face aux hommes de Luis Enrique.

Performant lors des dernières rencontres du Barça, le jeune international espagnol a pris des galons aux yeux de Xavi et sa place aux côtés d’Ilkay Gundogan et Andreas Christensen serait quasiment assurée pour le quart de finale aller de Ligue des Champions. En défense, Joao Cancelo, Ronald Araujo, Pau Cubarsi et Jules Koundé devraient protéger Marc-André Ter Stegen dans les cages. Devant, Raphinha, Robert Lewandowski et Lamine Yamal vont tenter de faire mal à la défense parisienne.

La compo probable du Barça face au PSG

Gardien : Ter Stegen

Défenseurs : Cancelo, Araujo, Cubarsi, Koundé

Milieux : Gundogan, Lopez, Christensen

Attaquants : Raphinha, Lewandowski, Yamal.