Vente ASSE : Un ex-dirigeant de Lyon intéressé par le rachat de Saint-Etienne

Un ancien responsable de l’Olympique Lyonnais serait intéressé par la vente de l’ASSE, après avoir été repoussé par le propriétaire de Bordeaux.

Santiago Cucci fait part de son intérêt pour l’ASSE

Le dossier de la vente de l’ASSE commence à s’emballer de nouveau. Cela, grâce au possible retour du club ligérien en Ligue 1 cette fin de saison. Boosté par l’acteur franco-américain Timothée Chalamet, la vente de l’AS Saint-Etienne est relancée. Selon les informations de Clément Carpentier, Santiago Cucci « s’intéresse aussi de très près à la situation de Saint-Étienne ». Cependant, le journaliste de France Bleu ne précise pas si ce dernier a déposé officiellement un projet de reprise en main du club ligérien.

Notons que l’ancien président intérimaire de l’OL a fait une proposition, signée par Michaël Benabou, à Gérard Lopez, pour racheter l’équipe de Bordeaux. Mais son offre a été repoussée par le patron des Girondins. Du coup, il s’est penché sur le dossier de l’AS Saint-Etienne, comme le confirme Peuple-Vert. D’après cette source, Santiago Cucci a fait part de son intérêt pour le club du Forez, mis en vente par Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, depuis plusieurs années maintenant.

Yvan Gazidis derrière le projet, la fausse note ?

Le média spécialisé précise qu’il est associé à un fonds de pension américain, dont l’une des figures est Yvan Gazidis. Selon la précision de P-V, le projet de rachat porté par l’ex-dirigeant de Lyon est cautionné par l’ancien directeur d’Arsenal et de l’AC Milan. La mauvaise note dans cette affaire, c’est que Yvan Gazidis est impliqué dans un procès concernant des transferts, à Lille et évidemment à Arsenal et à Milan. Il a d’ailleurs été entendu, cette semaine, dans le cadre d’une enquête dont il fait l’objet.