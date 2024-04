Grosse inquiétude à l’OL avant le choc face au FC Nantes !

L’Olympique lyonnais est en déplacement sur le terrain du FC Nantes le dimanche 7 avril 2024 en clôture de la 28e journée de Ligue 1. Des cadres de l’OL pourraient manquer cette affiche.

L’OL peut-il battre le FC Nantes ?

L’OL va assurer définitivement son maintien dans l’élite en cas de victoire face au FC Nantes ce week-end. Sous la direction du technicien français, Pierre Sage, l’Olympique lyonnais est en grande forme. Aux abois au début de la saison, le club rhodanien a retrouvé sa marque.

Dès son arrivée sur le banc de l’équipe, Pierre Sage a entamé des changements et aujourd’hui, l’OL n’est plus l’enfant malade de la Ligue 1. Les Gones livrent des prestations convaincantes et effraient leurs adversaires. Sur les 18 derniers matchs de l’OL toutes compétitions confondues, Pierre Sage et ses hommes ont remporté 15 victoires, et ont essuyé trois défaites.

En coupe de France, les Lyonnais ont balayé tout sur leur passage et sont en finale. Ils vont croiser l’ogre parisien en finale. S’ils battent le Paris Saint-Germain, ce sera une saison fructueuse. Le club retrouvera une compétition européenne la saison prochaine.

Pierre Sage privé de trois cadres ?

L’Olympique Lyonnais va affronter le FC Nantes dimanche prochain. Avant cette affiche, le technicien du club a fait le point de ses joueurs aptes à disputer ce match. Certains cadres de l’équipe sont forfaits. Le milieu de terrain belge, Orel Mangala est forfait pour cette affiche. Ce dernier a renoué avec le football pendant la trêve internationale avec la Belgique après plusieurs semaines d’absence en raison d’une blessure.

Après le rassemblement international, Mangala a disputé la Coupe de France avec l’OL, mais il a rechuté. Il a dû céder sa place à la 55e minute à Corentin Tolisso. Il est absent de l’entraînement ce vendredi 5 avril 2024. Mangala ne pourra pas être retenu pour le match face au FC Nantes. « Il a beaucoup joué lors du 2e match de la Belgique, donc on avait limité son temps de jeu contre Reims et on ne l’avait pas fait rentrer au final. Contre Valenciennes, ça s’est réveillé un petit peu, mais ce n’est pas très grave, je pense qu’il pourra jouer le match suivant », a expliqué Pierre Sage.

🚨 Mangala forfait, Malick Fofana incertain !



En conférence de presse, Pierre Sage a annoncé plusieurs forfaits avérés ou potentiels face à Nantes ! 🤕



Orel Mangala sera forfait, le belge sera de retour la semaine prochaine ! 🇧🇪



Malick Fofana lui est incertain, l'international… pic.twitter.com/p2qcs4EYA0 — 𝗚𝗢𝗡𝗘𝗕𝗔𝗖𝗞 (@GonebackOff) April 5, 2024

Le milieu de terrain français, Rayan Cherki et l’ailier Malick Fofana sont incertains. Les deux joueurs se sont entraînés hors du groupe. Ils vont subir un test samedi et on saura s’ils pourront disputer cette rencontre. « Dans tous les cas, ils seront testés samedi pour savoir s’ils peuvent jouer, mais on est avant tout dans une optique de les préserver afin qu’ils soient en état de jouer », a ajouté le coach lyonnais.