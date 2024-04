Mercato OL : Rayan Cherki revient sur son transfert raté au PSG

Avant Bradley Barcola, le PSG a tenté de recruter Rayan Cherki durant l’hiver 2023. L’attaquant de l’OL est revenu sur cet épisode de sa carrière.

Mercato OL : Laurent Blanc a fait changer d’avis à Rayan Cherki

En quête d’un milieu offensif pour compenser la blessure de Neymar, le Paris Saint-Germain a tenté de déloger Rayan Cherki de l’Olympique Lyonnais durant le marché des transferts de l’hiver 2023. Proche de Kylian Mbappé, le natif de Lyon était intéressé par le projet parisien. Mais dans une interview accordée au magazine So Foot, Cherki a ouvertement avoué que n’eut été l’intervention de Laurent Blanc, à l’époque coach des Gones, il aurait changer d’air.

« J’avais en tête de sortir le club de là où il était, donc je ne me voyais pas partir comme ça. Mais sans Laurent Blanc, la question aurait peut-être été différente. Il venait d’arriver, et sur les cinq premiers matches je n’avais pas joué une minute. Je lui dis : coach, je vous aime beaucoup, mais le mercato ouvre dans un mois, j’ai besoin de savoir où on va. Il était assis les genoux croisés, il m’a regardé, a regardé sa montre, et il m’a dit : reviens me voir le 22 décembre à la reprise et on en reparle. Après ça, il m’a fait jouer tous les matches », a déclaré Cherki, qui serait toujours sur les tablettes des dirigeants parisiens.

Rayan Cherki toujours dans les petits papiers du Paris SG ?

Sous contrat jusqu’en juin 2025, Rayan Cherki pourrait toujours quitter les rangs de son club formateur lors du prochain mercato estival s’il ne prolonge pas. Et si son nom a été associé à plusieurs clubs à l’étranger, notamment en Italie, le journal Le Progrès révèle que le numéro 18 de Lyon serait toujours dans les plans de Luis Campos pour renforcer l’effectif du Paris Saint-Germain la saison prochaine.

À la recherche d’un milieu de terrain créatif, Luis Enrique apprécierait notamment le profil de l’international espoir français. Disponible pour un montant compris entre 20 et 25 millions d’euros, Rayan Cherki pourrait donc être une option pour les dirigeants parisiens dans trois mois. Concernant son avenir, le natif de Lyon indique vouloir continuer à évoluer en Europe, alors que son nom a été cité en Arabie saoudite l’été dernier.

« Aujourd’hui, c’est loin loin loin loin loin de mes idées. Ils peuvent me donner 600 millions d’euros par jour, je n’y vais pas. J’ai envie de jouer en Europe, de kiffer ici et après on verra… À l’avenir, bien sûr que je pourrais jouer là-bas. C’est un pays musulman, ce sont des choses importantes pour moi. Je verrai à la fin de ma carrière où en est le championnat saoudien », a confié le jeune coéquipier d’Alexandre Lacazette.