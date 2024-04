L’OM humilié à Lille : Jean-Louis Gasset s’est tapé une vraie « honte »

Jean-Louis Gasset a assisté impuissant à l’humiliation qu’a subie l’Olympique de Marseille vendredi à Lille. En ouverture de la 28e journée de Ligue 1, les Phocéens ont été battus 3-1, de quoi faire ressentir un sentiment de honte à l’entraîneur marseillais.

Jean-Louis Gasset regrette les cadeaux offerts à Lille

Depuis la défaite 3-1 en Espagne face à Villarreal en Ligue Europa, l’OM a du mal à retrouver cette belle dynamique qui le caractérisait depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset. D’abord battus par Rennes (2-0) puis par le PSG sur ce même score, les Marseillais sont une fois encore tombés de haut face à Lille. Une défaite 3-1 qui frise l’humiliation pour les Phocéens et Jean-Louis Gasset.

Au micro de Prime Video, l’entraîneur de l’OM a regretté les occasions de contre manquées en première mi-temps malgré une certaine maîtrise. Après un score nul de 0-0 en première période, c’est en deuxième partie que tout s’est écroulé autour de Marseille. « On leur a donné le match. Que des cadeaux. Aujourd’hui, on a été très mauvais.», a pesté Jean-Louis Gasset après la quatrième défaite, toutes compétitions confondues.

Gasset a ressenti de la honte

C’est une nouvelle raclée douloureuse et dure à digérer pour le club de la Canebière. Avec cette défaite, l’Olympique de Marseille se retrouve désormais à dix longueurs de son adversaire du soir, troisième de Ligue 1. Ce qui les éloigne de plus en plus de la course à la Ligue des Champions après une copie aussi insipide devant des milliers de spectateurs qui se sont déplacés.

Pour Jean-Louis Gasset, il est clair, que dans de pareilles circonstances, « il y a un sentiment de honte » parce que Aubameyang et ses partenaires ont « manqué de respect au football et à beaucoup de gens ». Le projet objectif sera de se servir de la Ligue Europa pour se relancer, même si la tâche s’annonce rude face au Benfica.