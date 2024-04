Mercato OM : Une porte de sortie s’offre à un flop de Pablo Longoria

Joaquín Correa connait un bien triste sort depuis son arrivée à l’OM. Alors que Pablo Longoria a réussi à le signer en prêt, l’Argentin n’est pas sûr de rester chez les Phocéens, alors que son avenir à l’Inter est presque scellé. Cependant, il pourrait bien trouver une porte de sortie.

Pablo Longoria ne lèvera pas l’option d’achat de Joaquin Correa

En manque de temps de jeu à l’Inter, Joaquin Correa a voulu saisir l’option de partir en prêt pour se relancer. L’attaquant rejoint l’Olympique de Marseille dans un prêt avec option d’achat obligatoire liée à des objectifs spécifiques. Si le club français se qualifie en Ligue des Champions, Pablo Longoria devra activer l’option d’achat. Ce qui ressemble à une corde que le dirigeant espagnol se mettrait lui-même au cou.

Quand bien même l’inter négocie pour revoir ses exigences à la baisse afin de faciliter la levée de l’option d’achat, Joaquin Correa ne devrait pas rester à l’OM. L’international argentin risque de devenir l’une des situations épineuses du marché des transferts estival de l’Inter. Il reviendra à Simone Inzaghi à partir du 1er juillet en sachant qu’il n’aura pas à défaire ses valises.

L’Arabie Saoudite veut relancer Joaquin Correa, Longoria peut se frotter les mains ?

En effet, Joaquin Correa ne fait pas partie des projets du club Viale della Liberazione et l’objectif est de lui trouver une autre équipe un an avant l’expiration de son contrat. Selon FC Inter News, l’hypothèse de l’Arabie Saoudite reste valable, même si El Tucu n’est pas convaincu de franchir cette étape et préférerait au moins rester en Europe. Où, jusqu’à présent, le seul club à avoir réalisé une enquête est Fenerbahçe, qui ne devrait pas verser à l’Inter les 8 millions restant dans son bilan pour éviter de réaliser une moins-value.