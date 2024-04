ASSE : Saint-Etienne bat Concarneau et est provisoirement 2e de Ligue 2

Saint-Etienne est provisoirement 2e de Ligue 2, grâce à sa victoire sur Concarneau, ce samedi. Les Verts espèrent maintenant une défaite d’Angers face à Laval, pour rester à cette place.

C’est fait ! Saint-Etienne est montée à la 2e place podium, après sa courte victoire sur l’US Concarneau (1-0), en ouverture de la 31e journée du championnat. L’unique but de l’équipe d’Olivier Dall’Olgio a été inscrit par le défenseur central Mickaël Nadé (25e), sur une passe décisive d’Irvin Cardona. Les Verts ont pris un point d’avance sur Angers SCO, qui affronte le Stade Lavallois (4e), à partir de 19h. Les Angevins sont provisoirement 3es avec 53 points. Ils doivent donc remporter leur match, pour reprendre la place de dauphin de l’AJ Auxerre.

Dans le Forez, l’ASSE (54 points) et ses supporters croisent les doigts, afin que le SCO ne prenne pas les trois points. Il faut noter qu’en cas de match nul des Angevins, les Stéphanois resteront devant eux, grâce leur différence de buts (+16). Ce serait le scénario parfait, comme l’avait annoncé Dylan Chambost, en conférence de presse d’avant-match.

Solide défensivement, Saint-Etienne poursuit sa série d’invincibilité

Saint-Étienne reste donc invaincue et poursuit sa série positive. Elle est désormais de 7 victoires et un nul. Il reste encore 7 journées et 21 points en jeu, mais la solidité défensive des poulains d’Olivier Dall’Oglio les place parmi les favoris, pour finir le sprint final très fort. La victoire face au club breton est le 17e clean sheet des Verts, qui n’ont concédé que 23 buts en 31 matchs de championnat.

Ce samedi, les supporters de l’AS Saint-Etienne ont encore démontré qu’ils sont déterminés à pousser leur équipe vers la montée en Ligue 1. Ils ont battu le record d’affluence du match face à Auxerre. Ils étaient 37 337 supporters au stade Geoffroy-Guichard, contre 36 277, lors de la confrontation avec le leader du championnat.