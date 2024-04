L’ASSE lance l’ultime défi : L’ascension fulgurante vers la Ligue 1

Avant la réception de l’US Concarneau (ce samedi à partir de 15h), l’ASSE a rappelé son unique objectif. Les Verts sont fermes, ils veulent déloger Angers ou Auxerre.

L’ASSE vise les deux premières places et rien d’autre

L’ASSE affronte Concarneau, ce samedi après-midi. Et l’objectif des Stéphanois reste le même. Remporter ce match pour rester sur le podium. Mais pas seulement ! Olivier Dall’Oglio et ses joueurs visent la montée directe en Ligue 1, au terme de la 38e et dernière journée de championnat. C’est ce que Dylan Chambost a confié en conférence de presse d’avant-match. « L’objectif reste le même, monter directement », a-t-il déclaré.

Évidemment, l’AS Saint-Etienne ne se cache plus depuis qu’elle est revenue sur le podium, grâce à une série positive, qui était inespérée à la mi-saison. « On veut jouer ces deux premières places. Tant que c’est jouable pour monter directement, on va tout faire pour », a confié le milieu offensif des Verts.

Pour l’instant, c’est bien l’AJ Auxerre et Angers SCO qui occupent respectivement les deux premières places, qualificatives directement pour la Ligue 1. Mais les Stéphanois espèrent déloger l’un des deux, lors des huit dernières journées. « On y croit et on a confiance en nous », a rassuré Dylan Chambost.

Les conditions pour que l’ASSE passent devant Angers ou Auxerre

Pour passer devant le SCO (2e), l’AS Saint-Etienne doit remporter tous ses matchs, à commencer par celui contre l’US Concarneau. En plus, elle doit espérer un faux pas des Angevins, car les Auxerrois ont une avance de 7 points, ce qui est assez confortable pour finir en tête.

En tout cas, il est peu probable que le club icaunais perde trois des huit derniers matchs, dans le décisif sprint final. Le numéro 14 de Saint-Etienne le sait mieux que quiconque. « Si on gagne toutes les semaines, on mettra nos adversaires sous pression », a -t-il indiqué.

Notons que Dylan Chambost fait sa meilleure saison sous le maillot des Verts. Il a pris part à 25 matchs en Ligue 2 et a été titulaire 19 fois. Décisif, il a inscrit 5 buts et délivré 4 passes décisives. Il est l’un des joueurs importants de l’équipe d’Olivier Dall’Oglio en cette fin de saison si déterminante.