RC Lens : Przemyslaw Frankowski blessé en sélection, le verdict tombe !

Les nouvelles sont rassurantes pour le milieu de terrain du RC Lens, Przemyslaw Frankowski, qui a contracté une blessure le jeudi dernier lors de la rencontre entre la Pologne et l’Estonie.

Przemyslaw Frankowski contracte une blessure

Le milieu de terrain polonais évoluant au RC Lens, Przemyslaw Frankowski a vécu une sale soirée jeudi dernier en sélection nationale lors de la demi-finale des barrages pour l’Euro 2024 contre l’Estonie. Il est contraint de quitter le terrain suite à une blessure. Il a participé à la large victoire de la Pologne (5-1). Le Lensois a ouvert le score dès la 22e minute de jeu. Mais il n’a pas pu terminer le match à cause d’une blessure. Il a été remplacé à la pause. Ses coéquipiers en sélection, Piotr Zielinski, Jakob Piotrowski, et Sebastian Szymanski ont également inscrit des buts. Martin Vetkal a marqué l’unique but de l’Estonie.

La Fédération polonaise a donné des nouvelles de l’état de santé du joueur. Frankowski a passé les examens médicaux et les nouvelles sont un peu rassurantes. Le meneur de jeu polonais souffre d’une contusion musculaire au niveau du quadriceps. Il pourrait être opérationnel dans quelques jours. Frankowski pourrait disputer la finale des barrages contre le Pays de Galles, mardi prochain.

Bonne nouvelle pour le RC Lens

Le RC Lens peut pousser un ouf de soulagement. Le technicien du club, Franck Haise pourra compter sur son joueur pour le derby contre Lille dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1 juste après la trêve internationale. Les Sang et Or enregistrent déjà un coup dur : la suspension du défenseur Abdukodir Khusanov. La commission de discipline de la LFP l’a sanctionné pour accumulation de carton jaune. Le défenseur ouzbek a écopé de trois cartons jaunes en dix rencontres de Ligue 1 et Coupe de France.