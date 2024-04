L’OM en galère, Jean-Louis Gasset très fragilisé

La nouvelle défaite de l’OM 3-1 à Lille passe très mal dans le vestiaire et même jusqu’au sommet de la direction du club. De quoi mettre en difficulté Jean-Louis Gasset qui fait désormais face aux démons du passé qui ont précédé son arrivée.

C’est déjà la fin du compte de Jean-Louis Gasset à l’OM

Après une belle série de victoires, l’OM descend déjà de son nuage. Villarreal avait déjà révélé les limites de cette équipe version Jean-Louis Gasset, qui s’est écroulée tel un château de cartes en huitièmes de finale retour de Ligue Europa. Depuis, les Marseillais enchaînent avec les mauvais résultats, alignant désormais une troisième défaite consécutive en Ligue 1.

Le réveil éveillé que vivaient les Phocéens se transforme en cauchemar. En moins de deux mois, Gasset a déjà établi deux différents records aussi encourageants que décevants. En effet, il est devenu le premier entraîneur de l’OM à remporter ses cinq premiers matchs à la tête du club depuis 62 ans. Un record entaché par celui du premier entraîneur à aligner quatre défaites de suite après ses neuf premiers matchs depuis 2015.

A l’OM, le dernier revers en Ligue 1 face à Lille est plus qu’un choc dans les têtes, au point de raviver la tension interne qui a fait partir les prédécesseurs de Jean-Louis Gasset. Au sein du vestiaire, la méthode de l’homme de 70 ans commence même à paraître désuète.

Jean-Louis Gasset lâché par son vestiaire

S’il faisait l’unanimité à ses débuts, Jean-Louis Gasset commence par faire douter le vestiaire marseillais. Les vieux démons qui ont perturbé le passage de Marcelino semblent maintenant refaire surface. Cette fois-ci, comme le rapporte L’Equipe dans sa parution du dimanche, le vestiaire commence par accabler Gasset. Il lui serait reproché le manque d’intensité lors des séances d’entraînement.

Pourtant, Aubameyang, Chancel Mbemba et compagnie faisant front derrière Jean-Louis Gasset à son arrivée et étaient satisfaits de son approche. De quoi remettre en cause le problème réel de cette équipe de l’Olympique de Marseille avec un vestiaire qui n’est visiblement satisfait d’aucun des quatre entraîneurs qu’il a déjà connus cette saison.