Nantes-Lyon : Kombouaré peste contre l’arbitrage, les conséquences sur l’objectif maintien

Antoine Kombouaré a poussé un gros coup de gueule lors de la défaite de Nantes face à Lyon, dimanche soir. Quelle conséquence pour la suite de l’opération maintien des Canaris ?

FC Nantes : Kombouaré craque contre Lyon ! il pointe l’arbitrage

Antoine Kombouaré n’était pas du tout content, dimanche soir, lors de la défaite de son équipe contre l’Olympique Lyonnais (1-3), dans un stade de la Beaujoire vide. Il a pesté contre l’arbitrage pour une faute d’Alexandre Lacazette (52e), qui méritait un carton rouge, donc son expulsion, selon l’entraineur des Canaris.

« Monsieur l’arbitre, regardez les images », a-t-il balancé au quatrième arbitre, selon les propos rapportés par Le10sport, après le coup de coude du capitaine de Lyon sur Nathan Zézé. Dans un stade sonnant creux, en raison du huis clos imposé par la LFP, le technicien kanak s’est interrogé ensuite : « Elle sert à quoi cette put*** de VAR ? »

Selon le staff technique nantais, les arbitres ont plutôt regardé le statut du buteur des Gones, et non la grosse faute commise. « Si ce n’est pas rouge, c’est parce que c’est Lacazette », a glissé un membre, avant d’entendre le coach de 60 ans glisser : « C’est honteux ça ! »

Pour rappel, l’arcade de Nathan Zézé a été ouverte, à la suite du coup du Lyonnais (52e). À ce moment, le FC Nantes menait (1-0), grâce à Matthis Abline (16e). Mais les Jaune et Vert ont été renversés, dans le dernier quart d’heure du match. Alexandre Lacazette a égalisé d’abord (1-1,75e), puis les deux recrues hivernales : Malick Fofana (77e) et Gift Orban (90e+7) ont donné la victoire à Lyon.

Les conséquences de la gosse colère du coach de Nantes

Pour revenir à son incroyable gueulante, Antoine Kombouaré semble avoir fragilisé un peu son équipe. Il aurait dû rester concentré sur la rencontre, surtout que son équipe avait l’avantage au score. La décision de Jérôme Brisard, qui n’a pas été favorable aux Canaris, a sans doute trotté dans leurs têtes après.

« On ne revient pas très bien après la pause, on peut mieux faire avec le ballon et la faute subie par (Nathan) Zézé a un peu perturbé les joueurs », a avoué Antoine Kombouaré, dans L’Equipe. Après, on s’est désunis, on n’a pas été capables de rester solides », a-t-il noté.

Les Canaris chutent vers la zone rouge, un calendrier difficile les attend

Après sa victoire à Nice (1-2), le FC Nantes avait quitté la zone rouge. Il s’en est rapproché, suite à la défaite à la Beaujoire, en l’absence de ses supporters. Les Canaris sont 15es avec seulement 2 points de plus que le barragiste, le FC Lorient. Ils vont donc devoir batailler lors des 6 dernières journées, afin de remonter au classement.

Cependant, l’équipe d’Antoine Kombouaré a un calendrier compliqué. Elle doit affronter successivement trois équipes en course pour une place en coupe d’Europe, lors des trois dernières journées du championnat : Brest (2e), Lille (4e) et Monaco (3e). Avant cette série, les Nantais joueront le Havre, Rennes et Montpellier.