Angers menace de reprendre la 2e place à Saint-Etienne dans le sprint final

Délogé de la 2e place de la Ligue 2 par l’AS Saint-Etienne, samedi, Angers veut reprendre immédiatement cette place. Alexandre Dujeux a envoyé un message dans ce sens, avant la 32e journée.

Ligue 2 : Angers veut déloger Saint-Etienne de la 2e place

Angers est sur le podium de la Ligue 2 de façon continue, depuis la 10e journée de Ligue 2. Il a notamment occupé les deux premières places plus longtemps, soit pendant 18 journées. Le SCO était encore 2e jusqu’à la 30e journée du championnat. Il a été délogé par l’AS Saint-Etienne, à l’issue du nul (1-1) concédé à Laval, lui aussi, ancien leader du championnat. Le club d’Anjou est désormais 3e, mais a le même nombre de points (54) que le club ligérien.

Ayant pour objectif de se qualifier directement pour la Ligue 1, Angers est déterminé à batailler durement pour revenir à la 2e place, en passant devant Saint-Etienne. Alexandre Dujeux, entraineur du Sporting Club de l’Ouest, l’a indiqué à l’issue de la 31e journée.

« On est dans le coup », a-t-il déclaré, dans des propos rapportés par Ouest-France. Le sprint final de la course pour la montée en Ligue 1 s’annonce donc rude, selon le technicien des Angevins. « Il reste 7 journées et on y croit fort », a-t-il assuré.

Dujeux se contente du point pris face à Laval

Rappelons qu’Angers était mené par le Stade Lavallois, dès la 4e minute de jeu. Mais le club de Maine-et-Loire a eu les ressources nécessaires pour revenir au score (1-1), à la 87e minute. Alexandre Dujeux ne crache donc pas sur le point arraché dans les derniers instants de la rencontre.

« J’ai le sentiment qu’on a sauvé les meubles contre Laval. Ce point, on le prend et on va continuer l’aventure », a confié le coach du SCO. Il faut noter que l’ASSE et Angers ne se croiseront plus lors des 7 derniers matchs restants. Les Verts ont remporté les deux confrontations : aller (2-0) et retour (0-3) cette saison.