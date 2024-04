Mercato : Amin Sarr de retour à l’OL cet été ?

L’avenir de l’attaquant suédois en prêt de l’Olympique lyonnais à Wolfsburg, Amin Sarr est incertain. Le club allemand n’a pas encore décidé de lever l’option d’achat du joueur.

Amin Sarr prêté à Wolfsburg

Amin Sarr enchaînait les buts avec son club Heerenveen au Pays-Bas. L’Olympique lyonnais avait cru en son talent et l’a délogé pour renforcer son équipe. Il a rejoint les Gones en janvier 2023 pour un montant de 11 millions d’euros. Mais dès son arrivée dans le Rhône, il n’a pas répondu aux attentes.

En raison de la forte concurrence en attaque au sein du club rhodanien, le temps de jeu d’Amin Sarr est limité. Un départ du club est alors nécessaire. Il n’a disputé que 18 rencontres avec les Lyonnais et a inscrit seulement un but. Une piètre performance de l’international suédois.

Les dirigeants de l’OL ont décidé de le prêter à un autre club pour lui permettre de disposer de temps de jeu afin de continuer à travailler et à progresser. Ils ont conclu un deal avec le club allemand Wolfsburg pour le prêt de l’attaquant suédois avec une option d’achat fixée à 13 millions d’euros.

Sous ses nouvelles couleurs en Bundesliga, Amin Sarr retrouve un peu son niveau de jeu. Il rencontre certaines difficultés. Les pépins physiques freinent son élan. Cette saison, il a déjà disputé 11 matchs en Bundesliga avec Wolfsburg, dont un en tant que titulaire.

Amin Sarr rencontre des difficultés en Allemagne

Dans une interview accordée au site officiel de son club, Sarr est revenu sur son adaptation difficile au jeu des Allemands. « Avant mon prêt, je savais déjà que la Bundesliga était un championnat très intense. Au cours des premiers mois, j’ai donc particulièrement travaillé sur mon physique afin d’atteindre un nouveau niveau », a déclaré le joueur.

Les blessures l’ont empêché de développer tout son potentiel et de s’imposer au sein de sa nouvelle équipe. « Bien sûr, il y a eu des hauts et des bas, j’ai aussi été blessé entre-temps. Mais j’ai appris énormément de choses sur moi-même, ce qui peut être décisif pour la suite de mon parcours », a-t-il ajouté.

L’avenir d’Amin Sarr reste incertain. La direction de Wolfsburg va-t-elle lever l’option d’achat et s’attacher définitivement ses services ? L’attaquant suédois pourra-t-il faire son retour au sein de l’équipe de Pierre Sage et faire face à la concurrence ? On ignore pour le moment ce qui sera fait.