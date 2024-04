Mercato : Divorce entre Rayan Cherki et Lyon, un revirement en vue

Alors qu’une éventuelle séparation entre Lyon et Rayan Cherki est évoquée, un rebondissement se profile dans le dossier du meneur de jeu.

Mercato : Le départ de Rayan Cherki se profile

Le contrat de Rayan Cherki à Lyon expire à la fin de la saison prochaine, soit précisément le 30 juin 2025. Mais il n’est pas certain d’aller au bout de son bail entre Rhône et Saône. Son départ est annoncé pour cet été. Le club rhodanien serait décidé à le transférer pendant le mercato estival. Les dirigeants lyonnais sont bien conscients que le milieu offensif va partir librement, s’il refuse de prolonger son contrat. À partir de janvier 2025, il peut déjà s’entendre avec le club de son choix, en attendant la fin de l’exercice 2024-2025.

De ce fait, John Textor ne le retiendrait pas en cas d’offres acceptables. Il étudierait les propositions pour Rayan Cherki, en vue d’un transfert. Plusieurs sources, dont Le10sport, annoncent un divorce entre ce dernier et son club formateur. Le Real Madrid et le PSG sont parmi les nombreux clubs intéressés par les services de de l’international Espoir français. Ils sont en embuscade et suivent de près sa situation

Rayan Cherki peut rester si un nouveau coach débarque à Lyon ?

Toutefois, un nouveau détail pourrait tout changer pour Rayan Cherki à Lyon. Il pourrait rester à Lyon en y prolongeant son contrat. À condition que le futur entraineur du club le souhaite. Relégué au statut de remplaçant par Pierre Sage, le joueur de 20 ans pourrait redevenir titulaire sous les ordres d’un autre coach. Ce n’est plus un secret, la direction du club rhodanien a bien l’intention de faire venir un entraineur de renom et plus expérimenté, pour faire rebondir Lyon dès la saison prochaine.

Si le successeur de Pierre Sage et Rayan Cherki ont un bon feeling, le départ de ce dernier serait carrément annulé. En d’autres termes, le N°18 des Gones pourrait rempiler s’il a la confiance totale d’un nouveau coach à Lyon. En tout cas, « le futur coach du club rhodanien aura son mot à dire sur l’avenir de Cherki », comme le souligne Foo01. Notons que le natif de Lyon est resté sur le banc de touche contre Marseille, puis il a été titulaire une seule fois, sur les 8 derniers matchs des Lyonnais en Ligue 1.