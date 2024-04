Mauvaise nouvelle ! Le RC Lens se dirige vers une nouvelle défaite à Metz

Le RC Lens est dans une mauvaise passe en Ligue, n’ayant remporté aucun de ses trois derniers matchs. Une série qui devrait encore se poursuivre vendredi face au FC Metz, l’une des bêtes noires des Sang et Or.

Franck Haise dans le dur, le RC Lens n’y arrive plus

Le RC Lens semblait réaliser encore une de ses saisons de dingue jusqu’au moment où ils ont été éliminés de la Ligue Europa par Fribourg. Depuis, les Sang et Or sont dans une instance incroyable, qui laisse même croire à Franck Haise que la Ligue des Champions n’est désormais plus qu’une utopie. Les Lensois viennent d’aligner trois matchs sans victoire.

Le RC Lens est désormais sur deux défaites et un nul sur les cinq derniers matchs de Ligue 1. Le nul 1-1 concédé à domicile face au Havre est même perçu comme un aveu d’impuissance pour le club nordiste. A désormais neuf points de la troisième place, Lens voit ses chances d’accrocher une place en Ligue des Champions réduite. Alors qu’ils tenteront de relever la tête ce week-end, tout porte à croire que le club est bien parti pour perdre face à Metz.

Le RC Lens en échec face au FC Metz

Pour les Sang et Or, il ne fait visiblement pas bon d’affronter le FC Metz, un adversaire qu’ils auraient souhaité ne pas affronter à ce stade précis de la saison. Les Messins se révèlent être une équipe qui ne réussit pas souvent aux Lensois, qui devront démentir les pronostics. En effet, pour voir le club dirigé par Franck Haise battre Metz, il faut remonter au 24 octobre 2021.

Lors de leurs huit dernières confrontations, les Sang et Or ont concédé trois défaites et quatre nuls pour seulement une seule victoire. Ce sont des chiffres qui annoncent une partie difficile pour le RC Lens, qui sera en déplacement vendredi pour défier les Grenats emmenés par Georges Mikautadze. En lutte pour le maintien, Metz voudra compliquer la vie à des Artésiens contraints de relever la tête.