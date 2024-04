Mercato PSG : Le Bayern offre Kingsley Coman sur un plateau doré

Souvent associé au PSG sur le marché des transferts, Kingsley Coman pourrait être disponible cet été. Le Bayern Munich pourrait même faciliter le départ de l’attaquant français.

Le Bayern Munich prêt à se séparer de Kingsley Coman

Parti à l’été 2014 avant d’avoir signé son premier contrat professionnel, Kingsley Coman pourrait signer son grand retour au Paris Saint-Germain lors du prochain mercato estival. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027, l’ailier de 27 ans n’est plus considéré comme un intouchable dans l’esprit des dirigeants bavarois. Après une saison 2023-2024 décevante avec la perte du titre en Bundesliga, le Rekordmeister prépare un grand ménage l’été prochain.

Arrivé en juillet 2017 en provenance de la Juventus Turin contre un chèque de 21 millions d’euros, Kingsley Coman pourrait notamment quitter la Bavière dans quelques mois. Régulièrement blessé, l’international français serait sur une liste de joueurs à vendre cet été, tout comme Leon Goretzka et Joshua Kimmich, selon les informations de Bild.

Pour le moment, le Paris Saint-Germain n’a pas encore été annoncé sur les traces de son ancien joueur, mais le tarif fixé par le club allemand pour se séparer du natif de Paris pourrait rapidement donner des idées à Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos. Les pistes explorées pour renforcer le secteur offensif avec le départ à venir de Kylian Mbappé étant de plus en plus onéreuses.

Kingsley Coman disponible pour seulement 70M€

Interrogé sur un éventuel retour au Paris Saint-Germain, Kingsley Coman déclarait il y a quelques mois : « on sait jamais après, si un jour je change d’équipe… » Alors que le Bayern Munich pense à se séparer de lui après sept ans de bons et loyaux services, l’ancien titi pourrait faire l’objet d’une offre de la part de la direction parisienne dans sa volonté de poursuivre sa politique de recrutement de joueurs français.

Mais le journal allemand précise que Coman disposerait de quelques touches en Espagne et en Angleterre avec une préférence pour la Premier League. De son côté, le Bayern Munich serait prêt à lui délivrer un bon de sortie contre une enveloppe de 70 millions d’euros. Reste donc à savoir si le Paris Saint-Germain voudra passer à l’action pour rapatrier le vice-champion du monde 2022.