Présent en conférence de presse ce jeudi, l’attaquant du Bayern Munich et de l’équipe de France, Kingsley Coman, a évoqué un possible retour au PSG, son club formateur.

Mercato PSG : Kingsley Coman ne regrette pas son départ

Formé au Paris Saint-Germain, Kingsley Coman a claqué la porte à l’été 2014 pour rejoindre les rangs de la Juventus Turin. Depuis l’ailier international français est devenu un footballeur aguerri avec plusieurs trophées remportés, dont la Ligue 1 des Champions avec le Bayern Munich. Et tout logiquement, le joueur de 27 ans ne regrette pas du tout d’avoir choisi de partir grandir ailleurs à l’époque.

« Je pense que j’ai pris la bonne décision au moment où je suis parti, la situation était complètement différente à l’époque. Mais depuis que je suis parti le PSG a beaucoup évolué, il est devenu un club qu’on regarde qu’on met dans les favoris pour la Ligue des Champions », a déclaré Kingsley Coman devant les médias. Pour autant, le natif de Paris n’a pas oublié son club formateur et ne dirait pas forcément non à un retour.

Kingsley Coman ouvre la porte au Paris SG

Après avoir attiré Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani et Lucas Hernandez lors du dernier mercato estival, le Paris Saint-Germain rêve encore d’ajouter d’autres joueurs français à son effectif. Une nouvelle politique qui pourrait relancer les rumeurs d'un retour de Kingsley Coman dans son club formateur. Et le Titi parisien ne ferme pas forcément la porte.

« En tant que joueur ayant grandi à Paris, on souhaite que le PSG gagne la Ligue des champions. Après, tant que je suis à Munich, j'espère que non. On ne sait jamais après, si un jour je change d'équipe… », a déclaré l’ancien partenaire de Robert Lewandowski. Un message adressé à Nasser Al-Khelaïfi et à la direction sportive du club de la capitale française.