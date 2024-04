Parti au clash avec l’ASSE, il fait de grosses révélations

L’ASSE a enregistré une perte importante l’été dernier avec le départ de l’un de ses meilleurs joueurs de la saison dernière. La séparation s’est malheureusement mal passée entre les deux parties au point d’en arriver à un bras de fer.

Une saison 2022-2023 éprouvante pour l’ASSE

L’ASSE n’a pas connu sa meilleure campagne la saison dernière en Ligue 2. Bien que décidés à revenir dans l’élite du football français, les Verts ont terminé la saison à la huitième place avec 53 points, très loin des places qualificatives pour la montée. En dépit de cette saison difficile sous les ordres de Laurent Batlles, l’AS Saint-Etienne a pu compter sur des joueurs qui ont brillé tout au long de la saison.

Jean-Philippe Krasso a terminé la saison avec 17 buts au compteur, soit cinq réalisations de plus que Ibrahima Wadji et ses douze buts. Mais s’il y a un joueur qui s’est aussi particulièrement illustré, c’est bien Niels Nkoukoun. L’arrière gauche a notamment brillé lors de la deuxième moitié de la saison avec 6 buts et 8 passes décisives, de quoi convaincre l’ASSE à lever son option d’achat. Sauf que lui ne l’entendait pas de cette oreille.

Niels Nkounkou dans un bras de fer avec l’ASSE

L’été dernier, Niels Nkounkou s’est opposé à la levée de son option d’achat à Saint-Etienne. Le latéral gauche a finalement rejoint l’Eintracht Francfort, où il s’est engagé pour un contrat de cinq ans contre environ 7,5 millions d’euros. Mais pour en arriver là, le joueur de 23 ans a dû forcer la main aux dirigeants stéphanois, pour retourner d’abord à Everton.

Dans une interview à SLC TV, Nkounkou a révélé un échange houleux qu’il a eu avec le directeur sportif de l’ASSE. Alors qu’il devait retourner à Everton, club avec lequel il était encore sous contrat, l’arrière gauche était sollicité par l’Eintracht Francfort. «J’étais en vacances à Marbella, j’appelle le coach. Je lui explique tout. Je lui dit : « vous m’avez dit de revenir le 27, je ne reviens pas. »», a-t-il confié.

Après avoir vu l’ASSE rejeté deux offres pour lui, Niels Nkounkou a clairement indiqué qu’il n’est pas prêt à jouer. Il a fallu attendre que ses agents entament les négociations avec Saint-Etienne pour qu’il ne retrouve le groupe et rejouer. «Je joue, on gagne. Je n’ai pas célébré, je me suis taillé. Je suis rentré tout droit chez moi. Le dernier jour, ils ont accepté le transfert. J’ai dit au club : « sois je signe à Francfort, soit je me taille à Paris ! » », a-t-il lâché.