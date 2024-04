OL : Coup de poker de John Textor, les primes des lyonnais triplées…!

Pour permettre à Lyon d’atteindre son objectif de fin de saison, John Textor sort le grand jeu. Il a triplé la prime de match.

Les Lyonnais en quête d’une place en coupe d’Europe

Dernier de la Ligue 1 et relégable en Ligue 2, après 15 journées de championnat, Lyon a réussi à redresser la barre, puis se sauver. Grâce à Pierre Sage, le club rhodanien est remonté progressivement au classement et s’est mis à l’abri. Pointant à la 10e place, il est officiellement assuré du maintien, avec 38 points en 28 rencontres disputées. L’entraineur de Lyon et ses joueurs cherchent maintenant à grappiller des places au classement, lors des 6 dernières journées de championnat. Ils visent surtout la 7e place, qui est qualificative pour la coupe d’Europe.

L’équipe de John Textor est à seulement 2 points de cet objectif. Mais elle doit passer devant trois clubs : Rennes, Marseille et Reims. N’ayant pas son destin entre les mains pour finir à la 7e place, l’Olympique Lyonnais doit gagner tous ses matchs à venir, tout en espérant que ses adversaires chutent dans la course pour une place en Ligue Europa Conférence.

John Textor triple les primes après la victoire de Lyon à Nantes

Pour ce faire, John Textor a sa petite idée. Il a décidé de motiver les Gones pour leur permettre de prendre le maximum de points. Il a lancé l’opération après la victoire renversante de l’OL sur le FC Nantes (3-1). Selon les informations d’Olympique et Lyonnais, le président de Lyon a triplé la prime de match, après le succès arraché au stade de la Beaujoire.

C’est de bonne guerre, car Pierre Sage et son équipe ont un calendrier très difficile. Ils affronteront, successivement, les quatre premiers du championnat. D’abord Brest (2e), puis le leader le PSG, ensuite Monaco (3e) et Lille (4e). Alexandre Lacazette et ses coéquipiers boucleront la Ligue 1 par un déplacement à Clermont, puis la réception de Strasbourg le 18 mai.

Il faut noter que Lyon a une deuxième chance de se qualifier pour l’Europe. Pour cela, il doit remporter la coupe de France face à Paris, le 25 mai, en finale. Espérons pour Pierre Sage et ses joueurs que les primes de motivation de John Textor aient l’effet escompté.