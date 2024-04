Mercato OM : Pablo Longoria double l’AC Milan pour un roc défensif

Sous la direction de Pablo Longoria, l’OM s’est montré très actif durant les derniers mercato et a même remporté une bataille face à l’AC Milan pour un défenseur central.

Mercato : L’OM a devancé l’AC Milan pour Chancel Mbemba

L’Olympique de Marseille vit actuellement une période difficile en championnat. La récente défaite face au LOSC a pratiquement scellé ses chances de qualification pour la prochaine Ligue des champions. Ainsi, le club se tourne désormais vers la Ligue Europa pour tenter de sauver sa saison. Cette situation préoccupante a engendré de vives critiques envers l’entraîneur Jean-Louis Gasset.

Le président Pablo Longoria n’est pas non plus épargné par les critiques, notamment pour ses choix de recrutement qui n’ont pas toujours été concluants. C’est notamment le cas de Vitinha, qui n’a pas réussi à s’imposer au sein de l’effectif marseillais malgré de grandes attentes placées lui. Néanmoins, parmi les recrues, Chancel Mbemba fait figure d’exception.

Peu médiatisé avant son arrivée à l’OM en juillet 2022, le défenseur central a su se faire une place de choix au sein de l’équipe phocéenne. À 29 ans, sa popularité au sein du club n’a cessé de croître. Selon La Provence, Marseille a même livré une véritable bataille pour obtenir sa signature en provenance de Porte.

Chancel Mbemba, un taulier de la défense

À l’époque, plusieurs grands clubs européens, dont l’AC Milan, étaient également intéressés par le profil de Chancel Mbemba., Les négociations semblaient même avancées avec les Rossoneri, mais c’est finalement l’OM qui a réussi à conclure l’accord. Un environnement plus favorable, avec un climat agréable et un entraîneur francophone, a joué en faveur de Marseille. Son ami Jean-François Lenvin a confié au médial provincial : « arriver pour se relancer et devenir une référence, c’est extraordinaire. Il a maintenu une dynamique positive à l’OM. »

Ainsi, le recrutement de joueurs comme Chancel Mbemba illustre que tous les choix de la direction de l’OM ne sont pas à remettre en question. Ce défenseur s’est imposé comme un pilier du club, démontrant ainsi que le président Pablo Longoria a également réalisé des coups réussis sur le marché des transferts.