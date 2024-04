Le FC Metz affronte le RC Lens ce vendredi 12 avril 2024 en ouverture de la 29e journée de Ligue 1. Le technicien messin László Bölöni ne croit pas à une victoire de son équipe.

Le FC Metz proche de la relégation

La situation se complique pour le FC Metz en championnat de France. Les Grenats sont dans la zone rouge à six journées de la fin de cette saison. Les hommes de László Bölöni doivent disputer chaque match comme une finale pour espérer le maintien pendant ce sprint final. Le club pointe à la 17e position avec 5 points de retard sur le premier non relégable et 3 sur le barragiste.

Les résultats des Grenats sont décevants. Ils ont aligné trois défaites d’affilée. Ils ont été battus à Reims avant la trêve internationale (2-1). A la reprise, ils se sont inclinés face à l’AS Monaco (2-5) et face au Stade Brestois le week-end dernier pour le compte de la 28e journée du championnat de France.

La dynamique n’est pas la même du côté du RC Lens. Les hommes du technicien français Franck Haise ont déjà assuré leur maintien en Ligue 1 et ils visent une compétition européenne la saison prochaine.

László Bölöni loue l’équipe du RC Lens

En conférence de presse avant ce choc, László Bölöni avoue que le match face au RC Lens sera difficile. Il envie l’équipe de Franck Haise. Il a indiqué que les Sang et Or ont assez de talents en leur sein. « Lens, c’est une bonne équipe, mais qui est un peu perturbée depuis quelques rencontres. Mais cela reste une grosse équipe avec un effectif valeureux », a déclaré le coach messin.

Bölöni n’est pas sûr de résister au RC Lens. Il attend sa défaite. « De notre côté, on va tout faire pour gagner le prochain match. Pour le reste, je n’en parlerai pas, je ne peux pas me projeter sur la suite. Pour la simple raison que je ne veux pas mettre plus de pression à mes joueurs », a-t-il ajouté.

#FCMRCL [ ℙ𝕣𝕠 ]



🔥 Le 𝐠𝐫𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐦𝐞𝐬𝐬𝐢𝐧 convoqué pour la réception du @RCLens est présenté par @EauCarola ⤵️ pic.twitter.com/3U9M1VoeYV — FC Metz ☨ (@FCMetz) April 11, 2024

Plusieurs forfaits au FC Metz

Pour cette affiche contre le RC Lens, László Bölöni sera privé de certains cadres. Le défenseur Hérelle, l’ailier suédois Asoro (2 buts) et l’attaquant Tetteh (1 but) sont forfaits pour cette rencontre à cause des pépins physiques. Ce sont de gros coups durs pour le club qui traverse une crise de résultats.