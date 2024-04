C’est officiel ! Une star signe au Paris SG jusqu’en 2026

Alors que l’équipe de Luis Enrique se prépare pour le choc retour contre le Barça, la section féminine du PSG a annoncé une importante signature ce vendredi après-midi.

Une internationale polonaise prolonge avec le Paris SG

Arrivée en janvier 2018, Paulina Dudek s’est rapidement installée comme une véritable cadre de l’équipe féminine du Paris SG. Malgré des dernières années compliquées avec notamment deux grosses blessures, la défenseure centrale de 26 ans garde toujours la confiance de sa direction et reste une joueuse importante. D’ailleurs, l’internationale polonaise a prolongé son contrat ce vendredi.

En effet, le PSG Féminin a pris une décision radicale en proposant à Paulina Dudek un nouveau bail de deux saisons supplémentaires alors que son engagement antérieur expirait le 30 juin prochain. Et la réponse de la joueuse ne s’est pas fait attendre puisque les deux parties sont rapidement parvenues à un accord. En pleine convalescence à la suite d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit contractée en août dernier, la talentueuse défenseure va donc poursuivre son aventure avec les Rouge et Bleu.

« Le Paris Saint-Germain se réjouit d’annoncer la prolongation du contrat de Paulina Dudek pour deux années supplémentaires. La défenseure internationale polonaise est désormais liée au club jusqu’au 30 juin 2026 (…) Le club félicite Paulina pour cette nouvelle prolongation et espère la voir retrouver rapidement la compétition sous la tunique Rouge et Bleu », a annoncé le club de la capitale française. Une nouvelle énormément appréciée par la principale concernée.

Paulina Dudek : « Paris est une deuxième maison pour moi »

❤️💙 #Dudek2026 — PSG Féminines (@PSG_Feminines) April 12, 2024

Avec 111 matches et 12 buts à son actif sous les couleurs du Paris Saint-Germain, Paulina Dudek est devenue une joueuse incontournable de l’effectif. Arrivée il y a six ans, la compatriote de Robert Lewandowski a remporté deux Coupes de France (2018 et 2022) et un titre de championne de France (2021). Capitaine de la sélection polonaise, l’ancienne protégée de Gérard Prêcheur compte aujourd’hui 46 sélections et 7 buts en équipe nationale. Après la signature de son nouveau contrat en faveur du Paris SG, elle a affiché son bonheur de poursuivre dans sa deuxième maison.

« Je suis très contente de prolonger mon contrat pour les deux prochaines saisons. Je n’ai jamais caché le fait que Paris était une deuxième maison pour moi. On a déjà gagné plusieurs titres ensemble et, bien sûr, je suis convaincue qu’on en gagnera d’autres. Je suis très motivée et aussi touchée parce que le club me fait confiance. C’est pour ça que j’ai hâte de revenir sur le terrain. C’est un jour particulier pour moi », a déclaré Paulina Dudek sur le site officiel du Paris SG.