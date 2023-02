OM : Les louanges de Mamadou Niang sur un attaquant de Marseille

Publié par Timothée Jean le 21 février 2023 à 23:03

À quelques jours du choc tant attendu entre l’ OM et le PSG, Mamadou Niang s’est montré très élogieux envers un attaquant marseillais.

Depuis le début de l’année 2023, l’Olympique de Marseille semble totalement métamorphosé, en enchainant des résultats positifs ces dernières semaines. L’équipe d’Igor Tudor a encore fait une démonstration de sa puissance ce dimanche sur la pelouse de Toulouse. Mené au score en première période, l’ OM a trouvé les ressources nécessaires pour inverser l’issue de la rencontre.

L’ OM s’est finalement imposé face au TFC sur le score de 3 buts à 2, confirmant ainsi sa belle série de victoires depuis la reprise. Et lors de cette rencontre à l’extérieur, un cadre de l’Olympique de Marseille a encore brillé à la pointe de l’attaque marseillaise. Il est question d’Alexis Sanchez qui réalise une saison remarquable au sein du club phocéen.

OM : Mamadou Niang bluffé par Alexis Sanchez

Arrivé gratuitement à l’ OM l’été dernier après avoir résilié son contrat avec l’Inter Milan, l’international chilien est rapidement devenu indispensable au secteur offensif des Marseillais. Si précieux par ses efforts constants, le joueur de 34 ans est aussi décisif ces dernières semaines, au point de soulever les éloges de Mamadou Niang.

Dans une longue interview accordée au site officiel de la LFP, l’ancienne légende de l’ OM a dit tout le bien qu’il pense d’Alexis Sanchez cette saison. « En plus de son expérience et ses titres, Alexis a apporté beaucoup d’envie. Il montre la voie aux autres joueurs par son volume de jeu, son pressing, son abnégation et ses appels. C’est vraiment incroyable ce qu’il fait à son âge. C’est un exemple à suivre », a déclaré Mamadou Niang.

Auteur de 13 buts en 29 rencontres disputées, toutes compétitions confondues, Alexis Sanchez s’éclate à l’Olympique de Marseille. Peu utilisé en Italie, l’attaquant chilien avait besoin d’enchaîner les matchs et cela se ressent sur ses bonnes prestations. Il reste un précieux atout offensif pour l’ OM.