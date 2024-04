Coup de tonnerre au PSG : La succession de Mbappé totalement relancée ?

Contrairement aux rumeurs venues d’Italie ces derniers jours, le PSG accélère pour la succession de Kylian Mbappé, mais rien ne serait encore totalement réglé dans ce dossier.

Victor Osimhen à la place de Kylian Mbappé au PSG ?

Après sept ans de bons et loyaux services, Kylian Mbappé s’apprête à faire ses adieux au Paris Saint-Germain. Libre le 30 juin prochain, l’attaquant de 25 ans a déjà informé sa direction qu’il ne signera pas un nouveau bail. En coulisses, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos s’activent pour trouver un joueur capable de tenir le rôle de l’international français au sein de l’effectif de Luis Enrique la saison prochaine.

Après plusieurs noms ronflants, tout porte à croire que l’heureux élu pourrait se nomme Victor Osimhen. Le meilleur buteur de la saison passée en Serie A aurait même déjà fait l’objet d’une offre de la part de Luis Campos. En effet, selon les informations du Corriere dello Sport, le PSG aurait transmis une proposition ferme de 90 millions d’euros plus des bonus à Aurelio de Laurentiis pour l’international nigérian.

Une somme bien inférieure aux 130 millions d’euros de la clause libératoire de l’ancien avant-centre de Lille OSC. Le média transalpin précise que même si le Champion de France en titre semble avoir pris une certaine avance dans ce dossier, aucun accord n’aurait encore été trouvé avec le Napoli pour Victor Osimhen.

Le Napoli fait une contre-proposition au Paris SG pour Osimhen

Photo : Victor Osimhen

À la lutte avec Chelsea, Manchester United et Arsenal, le Paris Saint-Germain met les bouchées double pour obtenir la signature de Victor Osimhen. Cependant, la direction napolitaine compte bien profiter de la situation pour encaisser un très gros chèque ou piocher au sein du collectif de Luis Enrique pour renforcer l’équipe de Francesco Calzona la saison prochaine. Malgré des négociations avancées, le Paris SG tente de réduire le prix du natif de Lagos.

Luis Campos aimerait inclure un ou plusieurs joueurs dans le deal. Et l’actuel 8e de Serie A serait particulièrement intéressé par Carlos Soler, Kane-In Lee, Marco Asensio et Lucas Beraldo. Si des doutes existent sur les deux internationaux espagnols, Lee et Beraldo représentent l’avenir du PSG et il serait presqu’improbable que Luis Enrique donne son aval pour les voir partir cet été. Affaire à suivre donc…