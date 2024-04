Pablo Longoria l’attire à l’OM, c’est la surprise générale

Pablo Longoria a été actif sur le marché des transferts en janvier dernier pour apporter des renforts à l’OM. S’ils peinent à s’imposer, il en a qui a particulièrement surpris une légende du club.

Pablo Longoria a signé quatre renforts pour l’OM en janvier

Après une première partie de saison catastrophique, l’OM avait besoin de renforts pour relever la tête et se relancer dans la course à l’Europe. Le groupe alors emmené par Gennaro Gattuso allait recevoir un coup de pouce avec Pablo Longoria très actif sur le marché de janvier. Si certains objectifs n’ont pas pu être atteints, le dirigeant marseillais a tout de même réussi à réaliser quelques coups.

Il a notamment signé Jean Onana en prêt de Besiktas, Quentin Merlin du FC Nantes contre 10 millions d’euros, Ulisses Garcia des Young Boys puis Farois Faris Moumbagna de Bodo Glimt. Si Merlin a su se faire place déjà dans groupe marseillais aujourd’hui entraîné par Jean-Louis Gasset, les autres ont encore du mal à se retrouver. De quoi remettre en cause le casting de Pablo Longoria avec une des signatures qui a surpris Kaba Diawara.

Kaba Diawara ne comprend pas le choix Faris Moumbagna

En quête de buteur pour épauler Pierre-Emerick Aubameyang, la direction marseillaise n’a pas hésité à sortir le chéquier. Ils ont déboursé 8 millions d’euros pour obtenir la signature de Faris Moumbagna de Bodo Glimt. Depuis son arrivée, le Camerounais ne s’est pas encore fondu dans le système marseillais. Son adaptation prend du temps et choque plus d’un.

Ancien joueur de l’Olympique de Marseille (1999), Kaba Diawara est resté incrédule face à ce choix de Pablo Longoria dans une interview pour La Province. Avec le faible temps de jeu dont dispose le joueur, il estime que « c’est impossible de le juger ». Si avoue ne l’avoir pas connu avant qu’il ne signe à Marseille, Diawara assure aussi avoir été « surpris que l’OM mise sur un joueur comme lui. Après, il faut laisser sa chance au produit ».

Aubameyang fait-il de l’ombre à Faris Moumbagna ?

Alors qu’il était attendu pour épauler Aubameyang, les choses ne se passent pas comme prévu pour Faris Moumbagna. La recrue de Longoria « souffre de la comparaison avec Aubameyang » selon Kaba Diawara, qui lui accorde tout de même le bénéfice du doute. « On lui discerne quelques atouts, mais aussi pas mal de défauts. Il va falloir lui laisser du temps. Et on aura peut-être une bonne surprise », a-t-il recommandé.