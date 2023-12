Les absences se confirment à l’ASSE pour le début de la phase de retour de la Ligue 2. Un deuxième joueur du club ligérien est convoqué officiellement pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).

ASSE : Après Karim Cissé, Batubinsika convoqué pour la CAN

Comme pressenti, l’ASSE est partie pour perdre au plus quatre joueurs cet hiver, pendant la période de la Coupe d’Afrique des Nations qui va se jouer en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. Après les premières liste de présélectionnés, deux joueurs de Saint-Etienne sont sur la liste définitive de leur sélection respective. Il y a d’abord eu Karim Cissé (19 ans), le dimanche 24 décembre. Le jeune attaquant des Verts jouera avec l’équipe de la Guinée (le Syli) dirigée par Kaba Diawara, dans le groupe le plus relevé, avec le Sénégal, le Cameroun et la Gambie.

Ce mercredi 27 décembre, c’est au tour de Dylan Batubinsika d’être sélectionné avec l’équipe de la République Démocratique du Congo. Le défenseur des Stéphanois affrontera la Zambie, le Maroc et la Tanzanie, avec les Léopards dans la phase de groupe.

CAN : Ibrahim Sissoko et Bouchouari en attente

Et ce n’est pas tout. Il est encore possible que deux autres joueurs soient convoqués officiellement pour la compétition africaine. Ce sont : l’international Malien Ibrahim Sissoko (avant-centre), actuel meilleur buteur de l’ASSE (8 buts en 19 matchs de Ligue 2), et le Marocain Benjamin Bouchouari (milieu de terrain). La liste définitive de la sélection du Maroc, demi-finaliste de la Coupe du monde 2022, avec Walid Regragui, sera connu le jeudi 28 décembre. Quant à celle du Mali d’Eric Chelle Sékou, elle sera dévoilée d’ici le 3 janvier 2024.

Mercato : L'ASSE obligée de se renforcer en défense et en attaque

Olivier Dall'Oglio a déja indiqué sa priorité pour cet hiver à Loïc Perrin. Il veut un attaquant polyvalent, car Ibrahima Wadji est blessé et indisponible, et Ibrahim Sissoko sera très probablement absent. Mais le nouvel entraineur des Verts va aussi avoir besoin d'un défenseur central, pour compenser l'absence de Dylan Batubinsika. Surtout que Mickaël Nadé, qui l'avait remplacé pendant sa blessure, n'avait pas été la hauteur des attentes. En plus, le joueur formé à l'ASSE est sur le marché cet hiver, car son contrat prend fin en juin 2024.